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I Liga

Já há horários das duas primeiras jornadas do campeonato

17 jul, 2026 - 20:34 • Carlos Calaveiras

Alguns jogos ainda estão sujeitos a confirmação final.

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A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira os horários dos jogos das duas primeiras jornadas da I Liga, mas ainda há condicionalismos.

O campeonato vai começar com um Estoril – Famalicão, a 7 de agosto, sexta-feira, a partir das 20h15.

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Primeira jornada

7 de agosto (sexta-feira)

Estoril-Famalicão, 20h15

8 de agosto (sábado)

Marítimo-Casa Pia, 15h30

Vitória Guimarães-Arouca, 18h00

Estrela Amadora-Sporting, 20h30

9 de agosto (domingo)

FC Porto-Alverca, 18h00

Moreirense-Braga, 20h30*

Benfica-Académico Viseu, 20h30*

Gil Vicente-Rio Ave, 20h30

10 de agosto (segunda-feira)

Santa Clara-Nacional, 20h15

Segunda jornada

14 de agosto (sexta-feira)

Sporting-Vitória Guimarães, 20h15

15 de agosto (sábado)

Alverca-Estrela Amadora, 15h30

Académico Viseu-Santa Clara, 18h00

Rio Ave-FC Porto, 20h30

16 de agosto (domingo)

Famalicão-Marítimo, 15h30*

Nacional-Estoril, 15h30

Casa Pia-Benfica, 20h30*

SC Braga-Gil Vicente, 20h30*

17 de agosto (segunda-feira)

Arouca-Moreirense, 20h15*

(*jogos sujeitos a confirmação)

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  • 17 jul, 2026
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