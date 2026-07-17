- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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I Liga
Já há horários das duas primeiras jornadas do campeonato
17 jul, 2026 - 20:34 • Carlos Calaveiras
Alguns jogos ainda estão sujeitos a confirmação final.
A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira os horários dos jogos das duas primeiras jornadas da I Liga, mas ainda há condicionalismos.
O campeonato vai começar com um Estoril – Famalicão, a 7 de agosto, sexta-feira, a partir das 20h15.
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Primeira jornada
7 de agosto (sexta-feira)
Estoril-Famalicão, 20h15
8 de agosto (sábado)
Marítimo-Casa Pia, 15h30
Vitória Guimarães-Arouca, 18h00
Estrela Amadora-Sporting, 20h30
9 de agosto (domingo)
FC Porto-Alverca, 18h00
Moreirense-Braga, 20h30*
Benfica-Académico Viseu, 20h30*
Gil Vicente-Rio Ave, 20h30
10 de agosto (segunda-feira)
Santa Clara-Nacional, 20h15
Segunda jornada
14 de agosto (sexta-feira)
Sporting-Vitória Guimarães, 20h15
15 de agosto (sábado)
Alverca-Estrela Amadora, 15h30
Académico Viseu-Santa Clara, 18h00
Rio Ave-FC Porto, 20h30
16 de agosto (domingo)
Famalicão-Marítimo, 15h30*
Nacional-Estoril, 15h30
Casa Pia-Benfica, 20h30*
SC Braga-Gil Vicente, 20h30*
17 de agosto (segunda-feira)
Arouca-Moreirense, 20h15*
(*jogos sujeitos a confirmação)
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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