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Ibrahima Ba ausente, mas anunciado no Famalicão

18 jul, 2026 - 23:00 • Carlos Calaveiras

Jogador esteve com os dois pés fora do clube, mas o negócio caiu, pelo menos para já.

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O defesa central Ibrahima Ba não esteve na apresentação do Famalicão, mas foi anunciado como jogador do clube.

O jogador senegalês, de 21 anos, esteve perto de sair para o Estrasburgo, do Grupo do Chelsea, mas o negócio caiu.

Há duas versões: o clube francês alega chumbo nos testes médicos, o empresário do atleta garante que o problema foi um corte de 33% no ordenado previsto.

Entretanto, alegadamente, o Benfica também estava ou estaria interessado no atleta.

Entretanto, o Famalicão anunciou os seguintes atletas:

Gustavo Garcia, Marcos Peña, Roméo Beney, Leny Meyer, Gil Dias, Vojin Serafimovic, Paulo Moreira, Gabriel Cabral, Léo Realpe, Tamás Szucs, Gonzalo Pastor, Rodrigo Pinheiro, Pedro Santos, Ibrahima Ba, Finn Van Bremmen, Matheus Mattara, Cadiz, Gustavo Sá, Umar Abubakar, Sorriso, Mathias de Amorim, Pedro Bondo, Mathis Jangeal, Óscar Aranda, Rudi Almeida, Tom van de Looi, Zlobin.

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  • Quem tudo quer
    19 jul, 2026 Tudo perde! Bem feito! 18:11
    Parece que o Famalicão guloso, terá de ir buscar os milhões a outro lado. O pior é que suspeitando-se de problemas físicos que lhe dão uma carreira curta, haverá poucos candidatos a pagar 20 milhões por um tipo que dentro de 2 ou 3 anos, passará mais tempo no hospital que no terreno de jogo.

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