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Sp. Braga mostra 31 jogadores e empata na apresentação.

18 jul, 2026 - 20:47

Técnico continua a ser Carlos Vicens. Jogo teve quatro golos.

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O Sp. Braga realizou, este sábado, a apresentação oficial aos sócios do plantel para a temporada 2026/27.

O plantel não está ainda fechado, mas foram apresentados 31 jogadores.

Jogadores apresentados:

1- Hornicek
2- Víctor Gómez
4- Niakaté
5- Lelo
6- Vitor Carvalho
7- Diogo Travassos (ex-Moreirense/Sporting)
8- João Moutinho
9- Fran Navarro
10- Pau Víctor
11- Gabriel Silva (ex-Santa Clara)
12- Tiago Sá
14- Lagerbielke
19- Jonas Wind (ex-Wolfsburgo)
20- Dorgeles
21- Ricardo Horta
22- Sergio Barcia (ex-Las Palmas)
23- Huseinbasic (ex-Colónia)
26- Arrey-Mbi
29- Gorby
31- Bernardo Fontes (ex-Tondela)
34- Tiknaz
37- Barisic
41- Yanis da Rocha
44- Bajrami (ex-Luzern)
50- Diego Rodrigues
53- Jónatas Noro
55- Chissumba (regresso após empréstimo ao Alverca)
77- Gabri Martínez
78- João Carvalho
90- Luisinho
92- António Gil

Dentro das quatro linhas, os arsenalistas empataram 2-2 diante do Celta de Vigo. Vítor Carvalho e Jónatas marcaram os golos dos minhotos.

[atualizado às 21h49]

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