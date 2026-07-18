- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-
I Liga
Vítor Magalhães reeleito no Moreirense
18 jul, 2026 - 17:52 • Lusa
Está no cargo há cerca de 20 anos.
Vítor Magalhães foi reeleito, por unanimidade, presidente do Moreirense, iniciando um novo mandato com a duração de dois anos.
A decisão foi tomada durante a Assembleia-Geral Extraordinária realizada no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.
A reunião teve como objetivo encontrar uma solução que permitisse assegurar o normal funcionamento do clube, depois de não ter surgido qualquer lista candidata às eleições que estavam inicialmente agendadas para 8 de julho.
Os associados aprovaram igualmente a continuidade de Serafina Pereira na presidência da Mesa da Assembleia Geral e de Luís Pinto à frente do Conselho Fiscal. Desta forma, o Moreirense mantém a atual composição dos principais órgãos sociais durante os próximos dois anos.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-