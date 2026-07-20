- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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Braga pode defrontar Neftchi ou Dínamo de Minsk na Liga Conferência
20 jul, 2026 - 16:58 • Lusa
Para defrontar azeris ou bielorrussos na 3ª eliminatória, a equipa portuguesa terá de bater os sérvios do Zeleznicar Pancevo na ronda anterior.
Sporting de Braga jogará com os azeris do Neftchi ou com os bielorrussos do Dínamo de Minsk, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, caso supere os sérvios do Zeleznicar Pancevo na ronda anterior, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.
Os arsenalistas, quartos classificados da I Liga portuguesa em 2025/26 e semifinalistas da última edição da Liga Europa, visitam o Zeleznicar Pancevo na quarta-feira, na primeira mão da segunda pré-eliminatória, e recebem a formação sérvia no dia 30.
Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.
Caso seja eliminado pelo St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, o Benfica será relegado para a Liga Conferência, na qual defrontará na terceira pré-eliminatória o Sheriff, da Moldova, ou o Maccabi Telavive, de Israel.
- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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