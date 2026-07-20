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Braga pode defrontar Neftchi ou Dínamo de Minsk na Liga Conferência

20 jul, 2026 - 16:58 • Lusa

Para defrontar azeris ou bielorrussos na 3ª eliminatória, a equipa portuguesa terá de bater os sérvios do Zeleznicar Pancevo na ronda anterior.

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Sporting de Braga jogará com os azeris do Neftchi ou com os bielorrussos do Dínamo de Minsk, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, caso supere os sérvios do Zeleznicar Pancevo na ronda anterior, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Os arsenalistas, quartos classificados da I Liga portuguesa em 2025/26 e semifinalistas da última edição da Liga Europa, visitam o Zeleznicar Pancevo na quarta-feira, na primeira mão da segunda pré-eliminatória, e recebem a formação sérvia no dia 30.

Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.

Caso seja eliminado pelo St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, o Benfica será relegado para a Liga Conferência, na qual defrontará na terceira pré-eliminatória o Sheriff, da Moldova, ou o Maccabi Telavive, de Israel.

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  • 20 jul, 2026
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