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António Salvador quer Braga a lutar pela Liga Conferência. "Queremos ir o mais longe possível"

21 jul, 2026 - 21:25 • Lusa

Presidente do Braga assume que "podem haver entradas e saídas, mas o plantel está 90 por cento fechado."

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O Sporting de Braga quer “fazer o que ainda não aconteceu” na Liga Conferência, prova na qual se estreia na quarta-feira no reduto dos sérvios do Zeleznicar Pancevo, disse o presidente dos minhotos, António Salvador.

“É a primeira vez que entramos nesta prova, sendo que temos uma história [na Europa] que construímos até aqui em competições muito mais exigentes, como a Liga Europa e a Liga dos Campeões, somos a segunda equipa com melhor ranking desta prova e temos aspirações em ir o mais longe possível”, afirmou, antes de a equipa embarcar para a Sérvia, no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

António Salvador frisou que o nível de exigência é igual “em todos os jogos e todas as competições”, mas deixou implícita uma grande ambição dos bracarenses na terceira prova da UEFA.

“Somos o clube que somos e temos responsabilidade nas competições europeias e, portanto, queremos ir o mais longe possível e isso, obviamente, é fazer algo que ainda não aconteceu”, disse, numa referência implícita a vencer a competição.

Em 2010/11, o Sporting de Braga foi finalista da Liga Europa, tendo perdido para o FC Porto (1-0), enquanto, na época passada, chegou às meias-finais também da Liga Europa, tendo sido eliminado pelos alemães do Friburgo.

Em relação ao mercado, notou que, “no futebol global de hoje, nunca se pode dizer que está fechado” até 31 de agosto e, por isso, “podem haver entradas e saídas, mas o plantel está 90 por cento fechado”, afirmou.

Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no estádio Sportski centar, em Pancevo, na Sérvia, jogo que será arbitrado pelo turco Mehmet Türkmen.

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