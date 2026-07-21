Apesar da incerteza, Boavista inscreve-se na AF Porto para a época 2026/27

O Boavista filiou-se na Associação de Futebol do Porto para a época 2026/27, apesar de poder encerrar a atividade em breve, confirmou o presidente do organismo, sem especificar em que escalões o clube portuense pode competir. "O Boavista já tem a filiação assegurada como clube. Não posso responder sobre os escalões em que participará, porque apenas se filiou. As restantes questões dizem respeito a temas técnico-jurídicos que a associação não domina", salientou José Manuel Neves, em declarações à agência Lusa, à margem da cerimónia de assinatura de contrato de parceria entre a AF Porto e uma empresa multinacional de artigos desportivos, em Matosinhos. Na quarta-feira, a administradora de insolvência anunciou que o Boavista encerraria a atividade até ao fim de julho, após falhar o depósito na conta da massa insolvente dos credores do clube da verba para suportar as despesas correntes em junho, numa decisão que incidia em quase 1.500 atletas, de 31 modalidades, e que já tinha estado perto de suceder algumas vezes desde dezembro de 2025.

A entrega das chaves do Estádio do Bessa e de espaços adjacentes, livres de pessoas e bens, está prevista até 31 de julho, mas o movimento 'Salvar o Boavista' angariou cerca de 50.000 euros nos últimos dias e continua a aceitar donativos para tentar evitar o encerramento do clube, fundado em 1903 e detentor de nove troféus nacionais no futebol sénior masculino, apenas atrás de Benfica, FC Porto e Sporting. "Nem tenho comentários, porque a tristeza é tão grande. O Boavista é um clube centenário, que tanto fez na formação de homens e atletas. Infelizmente, há instituições que chegam a este nível. O que podemos fazer? Estar ao lado do nosso filiado, ajudá-lo no que pudermos e acompanhá-lo se as suas camadas jovens forem inscritas", reconheceu José Manuel Neves, líder da maior associação distrital de futebol do país. Perante a mobilização de associados, adeptos e encarregados de educação dos atletas na angariação da verba necessária à retoma da atividade do Boavista, a direção do clube apresentou um requerimento ao tribunal para obter a validação da administradora de insolvência e poder reabrir as instalações do Estádio do Bessa, mas ainda não teve resposta. Na quinta-feira, em declarações à agência Lusa, o presidente do Boavista, Rui Garrido Pereira, disse estar focado na viabilização do plano de recuperação das 'panteras', que foi submetido no tribunal dois dias antes.