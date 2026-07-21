Drulovic: "Zeleznicar vai querer jogar, mas Braga é favorito"

Apesar do estatuto de favorito do Sporting de Braga, o antigo jogador Ljubinko Drulović acredita que a equipa portuguesa terá pela frente, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, um Železničar Pančevo motivado e com qualidade para criar dificuldades.

O Braga inicia na quarta-feira a caminhada na Liga Conferência. Em declarações a Bola Branca, o antigo internacional jugoslavo, que em Portugal representou FC Porto, Benfica, Gil Vicente e Penafiel, considera que a equipa minhota entra na eliminatória com vantagem, fruto da experiência acumulada nas competições europeias.

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"O Braga parte como um grande favorito, porque tem muito mais experiência e é uma equipa com grande qualidade", afirma Drulovic, lembrando que o Železničar participa pela primeira vez nas provas da UEFA.

Apesar disso, o antigo extremo avisa que os arsenalistas não vão encontrar um adversário fechado ou exclusivamente defensivo. Pelo contrário, espera uma equipa com identidade bem definida.

"É uma equipa que quer jogar de trás para a frente, tem um treinador jovem que insiste muito nisso e vai tentar praticar um futebol organizado", explica. "Tem extremos bastante rápidos e, sempre que possível, procura sair a jogar desde o guarda-redes", acrescenta.

Relvado sintético dificulta

Drulović lembra ainda que o Železničar perdeu alguns dos principais jogadores durante o mercado de transferências, mas reforçou o plantel. Além disso, terá uma motivação extra por disputar o primeiro encontro europeu da história do clube.

O relvado sintético em que a partida se realizará pode complicar a missão da equipa de Carlos Vicens.

"Esse pode ser um fator de dificuldade para o Braga. Além disso, eles [Železničar] estão muito motivados para mostrar o seu valor nesta estreia europeia", refere Drulović.

Sérvios "não têm nada a perder"

Questionado sobre o facto de a formação sérvia já ter iniciado o campeonato, enquanto o Braga ainda prepara o arranque oficial da temporada, Drulović relativiza.

"A experiência do Braga vai anular essa vantagem. Tem jogadores de qualidade, está habituado a este tipo de jogos e acredito que vai mostrar que é muito mais forte", sustenta.

Ainda assim, deixa um último aviso: o Železničar entra em campo sem pressão.

"Não têm nada a perder e vão fazer tudo para mostrar que merecem estar nesta competição. Mas acho que o Braga tem todas as condições para seguir em frente na eliminatória", conclui.

O Sporting de Braga visita o Železničar Pančevo, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, na quarta-feira, às 20h00, na Sérvia.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio