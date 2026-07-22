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Capitão dá o mote para a época. SC Braga vence na Sérvia
22 jul, 2026 - 21:51 • Eduardo Soares da Silva
Ricardo Horta marcou o único golo na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.
Num jogo sem grande inspiração, o SC Braga arrancou a época 2026/2027 com um triunfo no terreno do Zeleznicar Pancevo, por 1-0, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.
Sergio Barcia foi o único reforço lançado de início por Carlos Vicens. O Braga marcou o único golo do encontro aos 65 minutos, de penálti, depois de uma falta do guarda-redes dos sérvios sobre Victor Gómez.
O Zeleznicar Pancevo apertou na reta final e valeu uma exibição inspirada de Lukas Hornicek, que fez várias defesas importantes.
A eliminatória decide-se na próxima quinta-feira, em Braga.
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