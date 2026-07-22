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FC Porto perde pela primeira vez na pré-época na apresentação do Gil Vicente

22 jul, 2026 - 22:13 • Lusa

Foi o primeiro amigável dos dragões com transmissão televisiva. Farioli fez várias poupanças e utilizou vários jovens do plantel.

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O Gil Vicente impôs hoje ao FC Porto a primeira derrota na pré-temporada, ao vencer por 1-0, em jogo particular das duas equipas da I Liga de futebol, que serviu de apresentação aos sócios minhotos, em Barcelos.

O defesa francês Arthur Tchaptchet marcou, aos 90 minutos, o golo que ditou o primeiro desaire dos campeões nacionais na preparação para a época 2026/27, após triunfos sobre os ingleses do Birmingham (2-1) e o Penafiel (3-2), e um empate com os escoceses do Hibernian (1-1).

Já o Gil Vicente vinha de derrota com o Paredes (1-3) e vitória diante do Vianense (4-3).

Os gilistas voltam a realizar nova partida de preparação no sábado, diante do Moreirense, enquanto o FC Porto vai jogar frente aos ingleses do Aston Villa, no mesmo dia, no Estádio do Dragão, no encontro de apresentação aos sócios ‘azuis e brancos’.

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