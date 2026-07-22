- Bola Branca 18h15
- 22 jul, 2026
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Sporting
Ibrahima Ba no Sporting? "Está preparado para um clube grande"
22 jul, 2026 - 19:10 • João Filipe Cruz
O primeiro treinador em Portugal do central do Famalicão aponta a semelhanças físicas com Diomande e sublinha que, com ele, "nunca ficou de fora por problemas físicos ou por questões médicas".
Sai Diomande, entra Ba. O Sporting prepara-se para trocar centrais. De acordo com a imprensa desportiva, a Alvalade está para chegar uma oferta choruda - cerca de 40 milhões de euros - por Ousmane Diomande, sendo que metade do que amealharem seguirá para os cofres do Famalicão e para financiar a contratação de Ibrahima Ba, que chegou a estar praticamente fechado no Estrasburgo.
Bola Branca conversou com Rui Tomé, o primeiro treinador do senegalês de 21 anos em Portugal, nos sub-23 dos famalicenses, que não tem dúvidas de que o jovem central está "preparado" para dar o salto.
"No Famalicão, apresentou um desempenho muito alto. O Famalicão fez uma época fantástica e era uma equipa que tinha traços de equipa grande, que tentava ser dominadora e que passava muito tempo com bola, inclusive no campo do adversário. Acho que o Ba está preparado para responder às exigências de clube grande. Não me parece que vá ter grandes dificuldades de adaptação àquilo que é o padrão do Sporting", admite o técnico.
Para o treinador, Ba e Diomande "partilham uma dimensão física fantástica" e, assim sendo, a "troca" faz ainda mais sentido. Sobre as características do ainda jogador do Famalicão, Rui Tomé desdobra-se em elogios.
"Do ponto de vista defensivo, é um jogador fantástico nos duelos, seja pelo ar, seja pelo chão. Tem uma capacidade muito grande de antecipar o espaço à frente, de defender o espaço nas costas. No jogo aéreo frontal também é muito, muito forte, o que lhe permite defender jogo direto e a área com bastante sucesso", detalha.
Quanto à outra vertente, a ofensiva, há ainda "detalhes" a melhorar.
"Do ponto de vista ofensivo, embora o Ba tenha uma capacidade de execução muito interessante, talvez lhe falte ainda algum critério em algumas questões relacionadas com o encontrar o homem livre, com o espaço mais favorável para a progressão da bola, mas acredito que são detalhes que ele pode continuar a melhorar, porque é um jogador ainda muito jovem", repara.
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Sobre o polémico desfecho da transferência falhada para o clube agora orientado pelo antigo técnico do Famalicão, Rui Tomé prefere não se alongar sobre o tema, até porque desconhece os contornos, mas faz questão de frisar à Renascença que, com ele, Ibrahima "nunca ficou de fora" por lesão.
"Estive com o Ba durante uma temporada e ele nunca ficou de fora por problemas físicos ou por questões médicas. Foi utilizado com muita regularidade enquanto esteve no sub-23. Na época passada também apresentou uma regularidade muito elevada na equipa A. Portanto, entendo que ele está mais do que preparado para continuar a jogar ao mais alto nível", prevê.
Ibrahima Ba tem 21 anos, chegou a Famalicão em 2024 e, na época passada, realizou 24 jogos e marcou um golo a serviço dos famalicenses.
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