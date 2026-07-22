Presidente do Belenenses lembra o adepto e amigo Luís Represas. "Dava sem ficar à espera de nada"

"É um momento de grande tristeza. Era um amigo, essencialmente, e um grande belenense. Não esquecerei o contributo que deu ao clube em vários momentos, sempre de forma generosa, voluntária e completamente desinteressada", conta o presidente do Belenenses, em entrevista a Bola Branca , depois de ser conhecida a morte do cantor, aos 69 anos .

O presidente do Clube de Futebol Os Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, recorda Luís Represas, como um adepto que sempre apoiou o clube de forma "generosa" e "desinteressada", e como um amigo.

Patrick Morais de Carvalho lembra que Represas "deu sempre um forte apoio ao Belenenses" e que, "sempre que o clube precisou, ele disse 'presente". A título de exemplo, no centenário do clube, em 2019, o cantor tinha um espetáculo, mas "colocou o Belenenses em primeiro lugar" e foi ao Centro Cultural de Belém, "graciosamente, colaborar e cantar".

"Estava muito satisfeito com o caminho de honra e dignidade que o clube tinha feito. A mim, particularmente, dava-me sempre um grande apoio, em privado e em público, fazendo inclusive vídeos. Era uma pessoa extraordinariamente generosa, tudo aquilo que fez relativamente à instituição Belenenses, fê-lo sempre de forma desinteressada e apenas pelo amor ao clube. Recordo algumas conversas, evidentemente que gostava de ver o Belenenses de volta à I Liga, mas estava muito feliz e sentia honra no trajeto que o Belenenses estava a fazer", relata.

Morais de Carvalho revela que o Belenenses vai tentar, junto da família, associar-se a homenagens a Luís Represas. Por agora, contudo, o momento é "de tristeza e algum choque, mesmo já sabendo" que o cantor estava doente: "É alguém que deixa um legado extraordinário."

"Uma enorme perda para o Belenenses, mas também para Portugal. Era um intérprete fantástico, um dos maiores nomes da música portuguesa. Perco também um amigo, porque solidifiquei uma amizade com ele nos últimos anos. Portugal perde um grande artista e um homem grande, uma pessoa generosa, que dava sem ficar à espera de nada", conclui.