Presidentes de FC Porto e Câmara Municipal solidários com Boavista

André Villas-Boas e o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, deixaram, esta quarta-feira, um apelo à preservação do Boavista.

Durante o discurso na cerimónia de atribuição da Medalha Municipal de Mérito, na Câmara do Porto, o presidente portista lamenta o momento atravessado pelo rival.

"A grandeza de um clube não se mede apenas pelas taças que guarda, mede-se também pelas vidas que consegue transformar. É por isso que a situação vivida pelo Boavista nos deve entristecer e inquietar a todos", começa por dizer Villas-Boas.

"A perda de atividade de uma instituição centenária da cidade não é uma vitória de ninguém, é uma ferida no património desportivo e social da cidade do Porto", refere.

O responsável acrescenta ainda que o caso deve servir de alerta "sobre os aventureiros, os interesses opacos e os malfeitores que continuam a assolar o futebol", lembrando que "os clubes pertencem à história, às comunidades e às pessoas".



Câmara "não se substitui" aos sócios

Já à saída da cerimónia, Pedro Duarte garante que o município continuará a apoiar o Boavista, quer ao nível da atividade desportiva, quer na procura de uma solução para o futuro do clube.

O presidente da autarquia revela que a Câmara já está a disponibilizar espaços municipais para que os jovens atletas possam continuar a treinar e competir, recorrendo também à colaboração de outros clubes da cidade quando o Boavista não tem condições para assegurar essa atividade.

Apesar dessa disponibilidade, Pedro Duarte faz questão de sublinhar que o futuro do clube depende, antes de mais, dos seus associados.

"Não compete à Câmara substituir-se aos sócios. O clube é dos sócios do Boavista", afirma, garantindo, ainda assim, que o município está preparado para apoiar qualquer plano que permita garantir a sustentabilidade da instituição:

"A partir do momento em que haja da parte dos sócios um plano, uma vontade e uma orientação para salvar aquele clube, a Câmara Municipal do Porto está absolutamente disponível para ajudar."

Questionado sobre o envolvimento do FC Porto nessa resposta, Pedro Duarte explica que o clube azul e branco faz parte da rede de instituições que se disponibilizaram para acolher atletas do Boavista sempre que necessário, a par de outros emblemas da cidade.

"O FC Porto é um deles", confirma o autarca, considerando que esta mobilização demonstra que, apesar da rivalidade desportiva, "neste momento estamos todos chamados a ajudar o Boavista".

*Texto editado por Inês Braga Sampaio