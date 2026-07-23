Fernando Madureira apresenta-se para cumprir resto da pena em Paços de Ferreira

Fernando Madureira, mais conhecido como "Macaco", entregou-se esta quinta-feira na cadeia de Paços de Ferreira para cumprir o ano e quatro meses remanescentes da sua pena de prisão, de acordo com a CNN Portugal.

O antigo líder da claque "Super Dragões" já havia cumprido dois anos de cadeia em prisão preventiva, referentes à condenação na sequência da Operação Pretoriano.

Madureira foi condenado por quatro crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, dois crimes de ameaça e um crime de coação.

Os crimes remontam a uma Assembleia Geral do FC Porto, no Dragão Arena, em 2023, ainda durante a presidência de Pinto da Costa.

Fernando Madureira tinha sido libertado em fevereiro deste ano a mando do Tribunal da Relação do Porto. Ainda assim, estava impedido de frequentar recintos desportivos ou eventos relacionados ao FC Porto e estava obrigado a apresentar-se à polícia duas vezes por semana.

Após ter desistido do recurso, terá sido notificado à apresentar-se no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.