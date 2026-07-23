- Bola Branca 12h44
- 23 jul, 2026
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Fernando Madureira apresenta-se para cumprir resto da pena em Paços de Ferreira
23 jul, 2026 - 16:55 • Redação*
Após desistir do recurso apresentado ao Tribunal Constitucional, o antigo líder dos Super Dragões terá sido notificado a apresentar-se no estabelecimento prisional.
Fernando Madureira, mais conhecido como "Macaco", entregou-se esta quinta-feira na cadeia de Paços de Ferreira para cumprir o ano e quatro meses remanescentes da sua pena de prisão, de acordo com a CNN Portugal.
O antigo líder da claque "Super Dragões" já havia cumprido dois anos de cadeia em prisão preventiva, referentes à condenação na sequência da Operação Pretoriano.
Madureira foi condenado por quatro crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, dois crimes de ameaça e um crime de coação.
Os crimes remontam a uma Assembleia Geral do FC Porto, no Dragão Arena, em 2023, ainda durante a presidência de Pinto da Costa.
Fernando Madureira tinha sido libertado em fevereiro deste ano a mando do Tribunal da Relação do Porto. Ainda assim, estava impedido de frequentar recintos desportivos ou eventos relacionados ao FC Porto e estava obrigado a apresentar-se à polícia duas vezes por semana.
Após ter desistido do recurso, terá sido notificado à apresentar-se no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.
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