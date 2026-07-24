Conselho de Justiça da FPF arquiva processo de inquérito a Luciano Gonçalves

O processo de inquérito instaurado a Luciano Gonçalves, movido a 1 de julho, foi arquivado pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, que alegou "falta de indícios suficientes de infração disciplinar". A demissão de Duarte Gomes, como diretor técnico nacional de arbitragem, e o que gravitava à volta dessa demissão levantou suspeitas de “eventual prática de infração disciplinar” de Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem. Na génese do caso estava uma denúncia de Duarte Gomes, que revelou que um árbitro tinha partilhado com ele "um conjunto de informações que, pelo seu teor e sensibilidade, suscitaram preocupações institucionais muito relevantes". Terá sido, segundo o “Record”, o árbitro Hélder Malheiro a confessar-lhe que sabia que tinha sido nomeado para o jogo Estrela-Moreirense antes de tempo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O árbitro terá afirmado que soube da nomeação através de um antigo árbitro assistente que trabalha no clube da Reboleira, o que, no entendimento do agora ex-diretor técnico nacional, levantava dúvidas sobre o processo. "Entendi ser meu dever institucional proceder às diligências que considerei adequadas e que foram conduzidas com reserva, neutralidade e transparência. O objetivo dessa iniciativa foi esclarecer internamente toda a situação e aferir se se encontravam reunidas as condições de tranquilidade indispensáveis ao normal exercício das minhas funções", podia ler-se no comunicado do Duarte Gomes. No mesmo dia 1 de julho, Bola Branca ouviu Paulo Lopo, presidente da SAD do Estrela da Amadora. O dirigente garantiu que nunca soube antecipadamente quais os árbitros que iriam apitar os jogos decisivos para a manutenção do clube da Reboleira na I Liga.