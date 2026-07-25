Movimento "Salvar o Boavista" aguarda com "enorme ansiedade" decisão do tribunal

O movimento "Salvar o Boavista", responsável por angariar a verba necessária para a reabertura do clube portuense, mostrou-se na sexta-feira expectante pela decisão do tribunal sobre o futuro dos axadrezados, que podem encerrar a atividade em breve. “Vivemos dias de enorme ansiedade. Toda a família boavisteira aguarda uma decisão do tribunal que permita a reabertura do nosso clube. Uma decisão que era esperada na quarta-feira, depois na quinta-feira e que muitos acreditavam que pudesse finalmente chegar hoje [na sexta-feira], sobretudo depois da demonstração inequívoca de união da cidade, da mobilização dos boavisteiros e do valor entretanto depositado na conta da massa insolvente”, reconheceu o movimento, através das redes sociais. Há uma semana, a administradora de insolvência anunciou que o Boavista encerraria a atividade até ao fim de julho, após falhar o depósito na conta da massa insolvente dos credores do clube da verba para suportar as despesas correntes em junho, numa decisão que incidia em quase 1.500 atletas, de 31 modalidades, e que já tinha estado perto de suceder algumas vezes desde dezembro de 2025.

A entrega das chaves do Estádio do Bessa e de espaços adjacentes, livres de pessoas e bens, está prevista até 31 de julho, mas o movimento "Salvar o Boavista" angariou cerca de 80.000 euros nos últimos dias e continua a aceitar donativos para tentar evitar o encerramento do clube, fundado em 1903 e detentor de nove troféus nacionais no futebol sénior masculino, apenas atrás de Benfica, FC Porto e Sporting. “Quando muitos acreditavam que já nada podia ser feito, sócios, adeptos, antigos atletas, portuenses e boavisteiros espalhados por Portugal e pelo mundo uniram-se numa causa comum: salvar o Boavista. Uma semana depois, foi já possível angariar mais do que o valor necessário para manter as portas abertas, segundo a administradora de insolvência, valor que reverteu integralmente para a conta da massa insolvente”, assegurou. Perante essa mobilização, a direção do clube apresentou um requerimento ao tribunal para obter a validação da administradora de insolvência e poder reabrir as instalações do Estádio do Bessa, mas ainda não teve resposta. “É impossível não sentir alguma incompreensão. A rapidez com que foi determinado o encerramento do clube não está a ser acompanhada pela mesma celeridade na sua reabertura, apesar desta extraordinária demonstração de vida, força e capacidade de superação e, pelo que consta, com parecer favorável à reabertura por parte da comissão de credores. Cada dia que passa aumenta a angústia de todos, mas, se há algo que este movimento já provou, é que a esperança nunca deixou de existir”, frisou.