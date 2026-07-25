Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Movimento "Salvar o Boavista" aguarda com "enorme ansiedade" decisão do tribunal

25 jul, 2026 - 11:23 • Lusa

O movimento de apoio angariou a verba necessária para a reabertura do clube. Contudo requerimento para obter a validação da administradora de insolvência e poder reabrir as instalações do Estádio do Bessa ainda não teve resposta.

A+ / A-

O movimento "Salvar o Boavista", responsável por angariar a verba necessária para a reabertura do clube portuense, mostrou-se na sexta-feira expectante pela decisão do tribunal sobre o futuro dos axadrezados, que podem encerrar a atividade em breve.

“Vivemos dias de enorme ansiedade. Toda a família boavisteira aguarda uma decisão do tribunal que permita a reabertura do nosso clube. Uma decisão que era esperada na quarta-feira, depois na quinta-feira e que muitos acreditavam que pudesse finalmente chegar hoje [na sexta-feira], sobretudo depois da demonstração inequívoca de união da cidade, da mobilização dos boavisteiros e do valor entretanto depositado na conta da massa insolvente”, reconheceu o movimento, através das redes sociais.

Há uma semana, a administradora de insolvência anunciou que o Boavista encerraria a atividade até ao fim de julho, após falhar o depósito na conta da massa insolvente dos credores do clube da verba para suportar as despesas correntes em junho, numa decisão que incidia em quase 1.500 atletas, de 31 modalidades, e que já tinha estado perto de suceder algumas vezes desde dezembro de 2025.

Boavista encerra atividade. É o fim do clube?

Explicador Renascença

Boavista encerra atividade. É o fim do clube?

O Boavista estava em insolvência e a sua liquidaçã(...)

A entrega das chaves do Estádio do Bessa e de espaços adjacentes, livres de pessoas e bens, está prevista até 31 de julho, mas o movimento "Salvar o Boavista" angariou cerca de 80.000 euros nos últimos dias e continua a aceitar donativos para tentar evitar o encerramento do clube, fundado em 1903 e detentor de nove troféus nacionais no futebol sénior masculino, apenas atrás de Benfica, FC Porto e Sporting.

“Quando muitos acreditavam que já nada podia ser feito, sócios, adeptos, antigos atletas, portuenses e boavisteiros espalhados por Portugal e pelo mundo uniram-se numa causa comum: salvar o Boavista. Uma semana depois, foi já possível angariar mais do que o valor necessário para manter as portas abertas, segundo a administradora de insolvência, valor que reverteu integralmente para a conta da massa insolvente”, assegurou.

Perante essa mobilização, a direção do clube apresentou um requerimento ao tribunal para obter a validação da administradora de insolvência e poder reabrir as instalações do Estádio do Bessa, mas ainda não teve resposta.

“É impossível não sentir alguma incompreensão. A rapidez com que foi determinado o encerramento do clube não está a ser acompanhada pela mesma celeridade na sua reabertura, apesar desta extraordinária demonstração de vida, força e capacidade de superação e, pelo que consta, com parecer favorável à reabertura por parte da comissão de credores. Cada dia que passa aumenta a angústia de todos, mas, se há algo que este movimento já provou, é que a esperança nunca deixou de existir”, frisou.

Boavista ainda acredita na viabilização do plano de recuperação

Futebol

Boavista ainda acredita na viabilização do plano de recuperação

De recordar que os axadrezados vão encerrar a ativ(...)

Rejeitando estar vinculado a “qualquer direção, candidatura ou interesse particular”, o movimento assume ser composto apenas por voluntários e nasceu “da dor, da preocupação e do amor incondicional de milhares de boavisteiros, que se recusaram a aceitar que um clube centenário pudesse desaparecer”.

“Queremos continuar a mobilizar a massa associativa, os adeptos, os antigos jogadores, os empresários, os portuenses e todos os que amam o Boavista para assegurar as despesas correntes do clube até ao final de 2026, permitindo que se possa reconstruir com estabilidade, dignidade e confiança”, afiançaram.

O movimento retribui com uma camisola exclusiva da campanha quem contribuir com, pelo menos, 50 euros, numa iniciativa em que já foram registados quase 1.500 pedidos e o objetivo será vender 3.000 peças.

“Nos próximos dias, apresentaremos à direção do Boavista uma proposta de um novo plano de quotização, que possa contribuir para reforçar a sustentabilidade do clube”, adiantou, agradecendo ao emblema presidido por Rui Garrido Pereira pela colaboração na divulgação da campanha.

Câmara disponível para ajudar

Na terça-feira, a Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade uma moção conjunta, tal como a Renascença avançou, em que reafirma o compromisso com a salvaguarda da relevância social do Boavista, tendo o executivo liderado por Pedro Duarte, da coligação PSD/CDS-PP/IL, mostrado disponibilidade para colaborar na procura de soluções.

“Acreditamos que o Boavista reabrirá portas até 31 de julho. Não faria sentido que assim não fosse, mas o nosso objetivo nunca foi apenas garantir a reabertura do clube. É ajudar a garantir a sua continuidade”, concluiu.

Os axadrezados submeteram no tribunal um plano de recuperação, um dia antes do anúncio do fecho da atividade, e filiaram-se na Associação de Futebol (AF) do Porto para a época 2026/27, sem saberem em que escalões podem competir.

O Boavista teve a sua liquidação aprovada em setembro de 2025, após acumular dívidas superiores a 150 milhões de euros (ME), mas, três meses depois, chegou a acordo com os credores em tribunal para manter a atividade, comprometendo-se a cobrir o défice corrente da sua exploração.

O clube detém 10% do capital social da Boavista SAD, que viu a respetiva liquidação ratificada em maio e também está a trabalhar num novo plano de recuperação, após ficar sem equipa profissional e ser relegada por via administrativa para os escalões distritais, devido a problemas financeiros.

A Boavista SAD foi despromovida à segunda divisão da AF Porto em 2025/26, um ano depois da descida à II Liga, que encerrou uma passagem de 11 épocas seguidas pelo escalão principal, no qual se tornou um dos cinco campeões nacionais da história do futebol português em 2000/01.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha