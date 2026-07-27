Ministério Público confirma abertura de inquérito a alegadas interferências na arbitragem

O Ministério Público (MP) confirmou a existência de um inquérito sobre alegadas interferências no setor da arbitragem do futebol, suspeitas tornadas públicas após a demissão de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem.

“Confirma-se a existência de inquérito a correr termos no DCIAP, que teve origem em denúncia recebida. Na investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela PJ-UNCC [Unidade Nacional de Combate à Corrupção]”, disse, à agência Lusa, fonte do MP.

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O jornal "Público" noticiou, esta segunda-feira, que a PJ recebeu uma denúncia sobre alegadas ingerências na nomeação dos árbitros, com referência explícita a dois jogos do Estrela da Amadora no final da I Liga 2025/26. O MP não esclareceu se a denúncia foi anónima ou se é a mesma que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse ter enviado, após serem tornados públicos os motivos da demissão de Duarte Gomes.

O antigo árbitro saiu da FPF e implicou o presidente do Conselho de Arbitragem (CA), Luciano Gonçalves, que teria transmitido informações sobre futuras nomeações de árbitros e enviado uma mensagem a um árbitro antes de um encontro da I Liga. Em específico, o árbitro Hélder Malheiro terá tido conhecimento antecipado da nomeação para um jogo do Estrela da Amadora, que lutava pela permanência na I Liga. Hugo Ribeiro é o outro árbitro que terá denunciado situações semelhantes.