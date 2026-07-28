- Bola Branca 18h15
- 28 jul, 2026
-
Em Destaque
André Narciso é o árbitro do FC Porto-Torreense da Supertaça
28 jul, 2026 - 18:05 • Inês Braga Sampaio
Partida entre o campeão nacional e o vencedor da Taça está marcada para sábado, às 20h15, em Coimbra. Terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.
André Narciso é o árbitro nomeado para dirigir o duelo da Supertaça entre o FC Porto, campeão nacional, e o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.
O árbitro da Associação de Futebol de Setúbal terá como auxiliares Vasco Marques e André Botelho, e David Silva como quarto árbitro. Luís Ferreira e Rui Silva vão ser os videoárbitros da partida, assistidos por Valdemar Mais.
Foram ainda nomeados os árbitros jovens Eduardo Cardoso e Leonor Albergaria.
A Supertaça está marcada para sábado, às 20h15, no Estádio Cidade de Coimbra. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.
- Bola Branca 18h15
- 28 jul, 2026
-
Comentários