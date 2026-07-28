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André Narciso é o árbitro do FC Porto-Torreense da Supertaça

28 jul, 2026 - 18:05 • Inês Braga Sampaio

Partida entre o campeão nacional e o vencedor da Taça está marcada para sábado, às 20h15, em Coimbra. Terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.

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André Narciso é o árbitro nomeado para dirigir o duelo da Supertaça entre o FC Porto, campeão nacional, e o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.

O árbitro da Associação de Futebol de Setúbal terá como auxiliares Vasco Marques e André Botelho, e David Silva como quarto árbitro. Luís Ferreira e Rui Silva vão ser os videoárbitros da partida, assistidos por Valdemar Mais.

Foram ainda nomeados os árbitros jovens Eduardo Cardoso e Leonor Albergaria.

A Supertaça está marcada para sábado, às 20h15, no Estádio Cidade de Coimbra. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

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