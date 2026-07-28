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Futebol Feminino

Benfica inicia defesa do título com o Racing Power, FC Porto estreia-se em Valadares

28 jul, 2026 - 22:23 • Lusa

Está definido o calendário da I Liga feminina 206/27.

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O Benfica, hexacampeão feminino de futebol, vai iniciar a defesa do título frente ao Racing Power, enquanto o Sporting e o estreante FC Porto enfrentam Vitória SC e Valadares Gaia na ronda inaugural, ditou hoje o sorteio.

Aformação encarnada, que ocupa o terceiro lugar no ranking de campeões, seguindo ainda longe dos dois primeiros, o 1º de Dezembro, que soma 12, e o Boavista, com 11, vai receber o conjunto de Setúbal, quarto posicionado da última edição da prova.

Já o Sporting, campeão em 2016/17 e 2017/18 e segundo classificado em 2025/26, irá estrear-se igualmente na condição de anfitrião, contra as vimaranenses, e o FC Porto, com duas subidas consecutivas nos dois primeiros anos do projeto, irá deslocar-se ao reduto do Valadares Gaia.

Torrense-Rio Ave e Sporting de Braga-Marítimo são os dois outros desafios da primeira ronda da edição 2026/27 do campeonato feminino, que arranca em 12 de setembro.

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  • 28 jul, 2026
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