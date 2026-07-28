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Arbitragem

FPF admite reagir nas próximas horas a declarações atribuídas a Pedro Proença

28 jul, 2026 - 23:30 • Luís Aresta , Inês Braga Sampaio

Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol pede esclarecimento "claro" por parte do presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre alegadas críticas a árbitros.

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), contactada esta terça-feira pela Renascença, admite reagir nas próximas horas a declarações atribuídas ao seu presidente, Pedro Proença, sobre a qualidade dos árbitros portugueses.

A informação surge na sequência da disseminação nas redes sociais de declarações, de há dois anos, atribuídas a Proença, em que o então presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional tece, alegadamente, comentários depreciativos sobre os árbitros do futebol profissional.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que, em comunicado publicado no Facebook, manifesta "surpresa e preocupação" perante as declarações em causa, já pediu que Proença "esclareça de forma clara o contexto, o conteúdo e o motivo" dos supostos comentários.

"A APAF condena de forma inequívoca este tipo de discurso que coloca em causa a competência, a credibilidade e a dignidade de uma classe que trabalha diariamente com enorme profissionalismo", pode ler-se.

O organismo sublinha que a "defesa da honra, da credibilidade e da dignidade da arbitragem portuguesa" é uma "responsabilidade de todas as instituições do futebol e, principalmente, de todos os seus dirigentes".

A associação exige "respeito" pelos árbitros e "por tudo aquilo que têm feito em benefício do prestígio do futebol português".

Como referido, fonte da Federação Portuguesa de Futebol, contactada pela Renascença esta terça-feira, admite uma reação nas próximas horas.

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