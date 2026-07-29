- Bola Branca 18h17
- 29 jul, 2026
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Árbitros da I Liga recusaram reunir-se com Pedro Proença
29 jul, 2026 - 17:45 • Rui Viegas , Inês Braga Sampaio
A reunião foi solicitada pelo próprio presidente da FPF. O presidente da APAF marcou presença, mas os árbitros não, confirmou Bola Branca. Em causa áudios de há dois anos atribuídos a Proença, em que é colocada em causa a qualidade da arbitragem profissional portuguesa.
Os árbitros da I Liga recusaram reunir-se com Pedro Proença, na sequência de áudios que circulam na internet, atribuídos ao atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
A reunião foi solicitada pelo próprio Proença, esta quarta-feira de manhã. O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) marcou presença. Os árbitros, contudo, não compareceram, como já foi avançado pelo jornal "Record" e a Renascença confirmou.
Em causa áudios que circulam, desde a tarde de terça-feira, três pequenos áudios atribuídos a Pedro Proença. Terão sido gravados aquando da campanha do dirigente para a presidência da FPF, numa reunião com elementos do Benfica e ainda enquanto presidente da Liga Portugal.
Futebol Nacional
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Nesses áudios, cuja veracidade não foi ainda confirmada nem desmentida, pode ouvir-se uma pessoa, alegadamente Proença, a comentar o nível dos árbitros profissionais em Portugal e a descrever negativamente José Fontelas Gomes, ex-presidente do Conselho de Arbitragem e atual vice-presidente da FPF. Num terceiro áudio, é possível escutar um discurso mais exaltado com alguém chamado “Seara”, que poderá ser Fernando Seara, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.
Os áudios não têm qualquer contexto e não é possível garantir a sua veracidade, pelo menos, até os supostos protagonistas se pronunciarem.
“Os árbitros são fracos, são todos muito fracos. E tu consegues ter três, quatro gajos minimamente competentes... (...) o Artur [Soares Dias], o [João] Pinheiro, metes o tipo do Algarve [Nuno Almeida], e depois metes ali o [Luís] Godinho ou uma coisa qualquer assim... O resto é tudo muito fraco”, pode ouvir-se da pessoa que pode ser Proença, numa conversa que terá ocorrido há cerca de dois anos, de acordo com o jornal "Record".
A Renascença contactou a Procuradoria-Geral da República, para perceber se tenciona atuar e abrir averiguações, não só quanto à origem e autenticidade dos áudios, como também sobre o teor das afirmações imputadas a Pedro Proença. Até ao momento, não recebeu resposta.
Para já, a FPF e Pedro Proença não reagiram. O silêncio estende-se ao Benfica e ao seu presidente, Rui Costa. Quem reagiu, “com surpresa e preocupação”, foi a APAF, que apelou ao esclarecimento cabal “do contexto, conteúdo e o motivo das declarações“ do presidente da FPF.
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