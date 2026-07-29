Em causa áudios que circulam, desde a tarde de terça-feira, três pequenos áudios atribuídos a Pedro Proença. Terão sido gravados aquando da campanha do dirigente para a presidência da FPF, numa reunião com elementos do Benfica e ainda enquanto presidente da Liga Portugal.

A reunião foi solicitada pelo próprio Proença, esta quarta-feira de manhã. O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) marcou presença. Os árbitros, contudo, não compareceram, como já foi avançado pelo jornal " Record " e a Renascença confirmou.

Os árbitros da I Liga recusaram reunir-se com Pedro Proença, na sequência de áudios que circulam na internet, atribuídos ao atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Nesses áudios, cuja veracidade não foi ainda confirmada nem desmentida, pode ouvir-se uma pessoa, alegadamente Proença, a comentar o nível dos árbitros profissionais em Portugal e a descrever negativamente José Fontelas Gomes, ex-presidente do Conselho de Arbitragem e atual vice-presidente da FPF. Num terceiro áudio, é possível escutar um discurso mais exaltado com alguém chamado “Seara”, que poderá ser Fernando Seara, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.



Os áudios não têm qualquer contexto e não é possível garantir a sua veracidade, pelo menos, até os supostos protagonistas se pronunciarem.

“Os árbitros são fracos, são todos muito fracos. E tu consegues ter três, quatro gajos minimamente competentes... (...) o Artur [Soares Dias], o [João] Pinheiro, metes o tipo do Algarve [Nuno Almeida], e depois metes ali o [Luís] Godinho ou uma coisa qualquer assim... O resto é tudo muito fraco”, pode ouvir-se da pessoa que pode ser Proença, numa conversa que terá ocorrido há cerca de dois anos, de acordo com o jornal "Record".



A Renascença contactou a Procuradoria-Geral da República, para perceber se tenciona atuar e abrir averiguações, não só quanto à origem e autenticidade dos áudios, como também sobre o teor das afirmações imputadas a Pedro Proença. Até ao momento, não recebeu resposta.



Para já, a FPF e Pedro Proença não reagiram. O silêncio estende-se ao Benfica e ao seu presidente, Rui Costa. Quem reagiu, “com surpresa e preocupação”, foi a APAF, que apelou ao esclarecimento cabal “do contexto, conteúdo e o motivo das declarações“ do presidente da FPF.