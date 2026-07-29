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"Conversas privadas, distorcidas, meticulosamente selecionadas". Proença confirma veracidade dos áudios e admite ação legal

29 jul, 2026 - 19:20 • Inês Braga Sampaio

Presidente da FPF confirma que áudios que circulam na internet são de conversas mantidas "há mais de dois anos", em reuniões pré-eleitorais. Proença questiona a forma como são apresentados e o timing da sua divulgação.

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Pedro Proença confirma, esta quarta-feira, em comunicado, a veracidade dos áudios que circulam na internet e admite agir judicialmente contra quem contribuiu para a sua obtenção e divulgação pública.

Em comunicado publicado no Facebook, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) salienta que os áudios foram "obtidos e divulgados de forma ilegal e imoral" e que apresentam "excertos de conversas privadas, informais, truncadas, meticulosamente selecionadas, distorcidas, incompletas e descontextualizadas".

"Reservo-me o direito de questionar não apenas a intencional forma contextualmente deturpada com que são apresentadas mas também o timing da sua divulgação, convidando todos a fazerem, de forma séria, essa reflexão", escreve o antigo árbitro.

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Proença confirma que as conversas em causa foram mantidas "há mais de dois anos, num contexto pré-eleitoral", com todos os clubes do futebol profissional e restantes acionistas do futebol português, em que se apresentou, "única e exclusivamente", como candidato às eleições para a FPF — e não como presidente da Liga.

"Nessas reuniões, mantidas nesse contexto muito específico, foram abordadas diversas matérias relevantes para o futuro do Futebol Português, entre as quais a arbitragem, a disciplina ou a equipa que me acompanharia caso o meu projeto fosse escolhido pelos Sócios Ordinários da Federação Portuguesa de Futebol. Entre muitos outros temas. Trataram-se de reflexões conjuntas que ficaram, de resto, explanadas no Programa Eleitoral com que me apresentei ao ato eleitoral para a FPF e que estão hoje em implementação no Plano Estratégico 2024-36", lê-se.

Pedro Proença considera que os áudios constituem "matéria criminal suscetível de apreciação pelas entidades competentes".

"Reservo-me ainda o direito de acionar todos os meios legais à minha disposição contra quem, de forma ilegal e cobarde, contribuiu para a sua obtenção e posterior divulgação pública", conclui o presidente da FPF.

Entenda o caso

Em causa três áudios que circulam, desde a tarde de terça-feira, na internet. Terão sido gravados aquando da campanha de Pedro Proença para a presidência da FPF, numa reunião com elementos do Benfica.

Nesses áudios, cuja veracidade está agora confirmada, pode ouvir-se Proença a comentar o nível dos árbitros profissionais em Portugal e a descrever negativamente José Fontelas Gomes, ex-presidente do Conselho de Arbitragem e atual "vice" do próprio ex-árbitro na FPF.

Num terceiro áudio, é possível escutar um discurso mais exaltado com alguém chamado “Seara”, que poderá ser Fernando Seara, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

A Renascença contactou a Procuradoria-Geral da República, para perceber se tenciona atuar e abrir averiguações, não só quanto à origem e autenticidade dos áudios, como também sobre o teor das afirmações imputadas a Pedro Proença. Até ao momento, não recebeu resposta.

Ainda na noite de terça-feira, em comunicado também no Facebook, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reagiu “com surpresa e preocupação” aos áudios e pediu um esclarecimento cabal “do contexto, conteúdo e o motivo das declarações“ do presidente da FPF.

Proença reuniu-se esta quarta-feira de manhã com o presidente da FPF. Os árbitros também foram convidados para a reunião, no entanto, tal como Bola Branca confirmou, não marcaram presença.

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