"É uma verdadeira vergonha". Tondela, despromovido em 2025/26, sente-se "injustiçado"

"Está instalado um clima de suspeição, com toda a certeza". Gilberto Coimbra estranha a polémica que teve origem na demissão de Duarte Gomes de diretor técnico de arbitragem.

Semanas depois de o ex-árbitro ter levantado suspeitas quanto a alegadas ingerências nas nomeações de árbitros nos jogos do Estrela da Amadora, em declarações a Bola Branca, o presidente do Tondela, que lutou até perto do fim pela manutenção e acabou por descer, sente-se "injustiçado".

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"É uma verdadeira vergonha. O Tondela estava na luta pela manutenção e depois surgem demissões, áudios esquisitos que, honestamente não tive a oportunidade ainda de ouvir, o presidente do FC Porto diz que o clima não é bom e que devia acontecer isto e aquilo. Acha que isto não é matéria de suspeição?", questiona Gilberto Coimbra.