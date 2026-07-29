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"É uma verdadeira vergonha". Tondela, despromovido em 2025/26, sente-se "injustiçado"

29 jul, 2026 - 15:13 • João Filipe Cruz

Em declarações a Bola Branca, Gilberto Coimbra pede celeridade aos "decisores". O líder dos tondelenses estranha a polémica em torno das alegadas interferências nas nomeações de árbitros.

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"Está instalado um clima de suspeição, com toda a certeza". Gilberto Coimbra estranha a polémica que teve origem na demissão de Duarte Gomes de diretor técnico de arbitragem.

Semanas depois de o ex-árbitro ter levantado suspeitas quanto a alegadas ingerências nas nomeações de árbitros nos jogos do Estrela da Amadora, em declarações a Bola Branca, o presidente do Tondela, que lutou até perto do fim pela manutenção e acabou por descer, sente-se "injustiçado".

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"É uma verdadeira vergonha. O Tondela estava na luta pela manutenção e depois surgem demissões, áudios esquisitos que, honestamente não tive a oportunidade ainda de ouvir, o presidente do FC Porto diz que o clima não é bom e que devia acontecer isto e aquilo. Acha que isto não é matéria de suspeição?", questiona Gilberto Coimbra.

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O presidente dos beirões teme que "as coisas morram solteiras", mas insta quem decide a ser célere, até porque "não há fumo sem fogo".

"Compete aos decisores apurar todas as verdades e, dentro da verdade, que se faça justiça, seja ela qual for. É para isso que existem os conselhos de disciplina, os conselhos não-sei-do-quê... Existem conselhos e mais conselhos e, no fim, não se toma atitude nenhuma", lamenta.

Quanto ao Tondela e à posição que o clube vai tomar, o presidente é claro: "Vai estar sossegado, tranquilo, mas insatisfeito"

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