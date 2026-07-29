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▶️ "O silêncio da FPF é um sinal do embaraço na Cidade do Futebol": análise ao caso dos áudios de Proença

29 jul, 2026 - 15:00

O editor de desporto da Renascença, Luís Aresta, faz um ponto de situação na Bola Branca das 12h45 da polémica dos áudios atribuídos a Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

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"O silêncio da FPF é um sinal do embaraço na Cidade do Futebol": análise ao caso dos áudios de Proença
Oiça aqui a conversa entre Luís Aresta e João Filipe Cruz

Estão a circular, desde a tarde de terça-feira e principalmente depois da publicação no jornal “Record”, três pequenos áudios supostamente de Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Nesses documentos, alegadamente gravados aquando da sua campanha para a presidência da FPF numa reunião com elementos do Benfica e ainda enquanto presidente da Liga Portugal, pode ouvir-se o dirigente e ex-árbitro a comentar o nível da arbitragem em Portugal e a descrever negativamente José Fontelas Gomes, antigo presidente do Conselho de Arbitragem e ainda vice de Proença na federação.

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Num dos áudios é possível escutar um discurso mais exaltado com alguém chamado “Seara”, que permite a conclusão de que se trataria de Fernando Seara, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

Na edição da Bola Branca das 12h45, o editor de desporto da Renascença, Luís Aresta, faz o ponto de situação da polémica numa conversa com o jornalista João Filipe Cruz.

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