Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga Conferência

Vicens ignora vantagem e quer Braga a "procurar a vitória desde o primeiro minuto"

29 jul, 2026 - 20:47 • Lusa

Treinador do Sporting de Braga quer mais "energia e contundência" na receção ao Zeleznicar Pancevo, na segunda mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência

A+ / A-

O Sporting de Braga tem de mostrar mais "energia e contundência" na receção ao Zeleznicar Pancevo, quinta-feira, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frisou esta quarta-feira o seu treinador, Carlos Vicens.

Os bracarenses venceram, na primeira mão, na passada quarta-feira, na Sérvia, por 1-0, golo do capitão Ricardo Horta, de grande penalidade, e o treinador espanhol quer ver em campo o trabalho de mais uma semana.

"Queremos fazer um jogo que se assemelhe ao que fomos nos últimos 10/11 meses, a procurar a vitória desde o primeiro minuto, sermos uma equipa esforçada e solidária em campo, sem ter em conta essa pequena vantagem que trazemos da semana passada. Os rivais também fazem coisas, mas vamos ver se esta semana nos permite chegar a um nível não digo ótimo, mas suficientemente bom para fazer um bom jogo", disse em conferência de imprensa.

Apesar do triunfo, o Sporting de Braga fez uma exibição pálida no terreno dos sérvios e Carlos Vicens quer uma equipa a mostrar evolução.

"Jogámos contra uma equipa que já tinha começado o seu campeonato e com mais tempo de preparação e isso notou-se em alguns momentos do jogo. A equipa não esteve mal no processo de pressão, contra uma equipa com uma construção muito interessante, mas faltou energia e contundência. Estamos habituados a criar oportunidades de golo e faltou-nos detalhe nesse momento", disse.

O técnico notou ainda que a diferença de uma boa para uma grande época está nos hábitos diários.

"O foco no dia-a-dia tem que ser extraordinário e uma grande época só pode acontecer se esses hábitos passem de muito bons para extraordinários, sendo que isso só se vê a médio/longo prazo", disse.

O mercado está longe de estar fechado e o treinador afirmou estar consciente que, pela época que a equipa fez na temporada passada, sobretudo na Liga Europa, prova na qual foi semifinalista, vários jogadores chamaram a atenção de outros clubes, sendo o nome de Hornicek o mais falado na imprensa.

"Não vamos descobrir agora o que ele fez no último ano e meio. O Lukas [Hornicek] ganhou o direito a ser titular numa equipa como o Sporting de Braga, o mérito não é meu, mas do Eduardo [Carvalho, treinador de guarda-redes]. É um pilar fundamental da nossa equipa. Chegou o Bernardo [Fontes] com a sua competência e nos dar mais uma possibilidade para a equipa titular. É tudo o que posso dizer agora", disse.

Carlos Vicens adiantou ainda que só Niakaté e Jonas Wind não podem ser opção, devido a lesão, mas todos os outros estão disponíveis. Dorgeles, que ficou de fora do jogo da primeira mão devido a castigo, está de regresso às opções tal como Lagerbielke, que se juntou ao plantel mais tarde por ter participado no Mundial2026 pela seleção da Suécia.

Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo checo Dalibor Cerny.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 29 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais