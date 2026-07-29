Vicens ignora vantagem e quer Braga a "procurar a vitória desde o primeiro minuto"

O Sporting de Braga tem de mostrar mais "energia e contundência" na receção ao Zeleznicar Pancevo, quinta-feira, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frisou esta quarta-feira o seu treinador, Carlos Vicens.

Os bracarenses venceram, na primeira mão, na passada quarta-feira, na Sérvia, por 1-0, golo do capitão Ricardo Horta, de grande penalidade, e o treinador espanhol quer ver em campo o trabalho de mais uma semana.

"Queremos fazer um jogo que se assemelhe ao que fomos nos últimos 10/11 meses, a procurar a vitória desde o primeiro minuto, sermos uma equipa esforçada e solidária em campo, sem ter em conta essa pequena vantagem que trazemos da semana passada. Os rivais também fazem coisas, mas vamos ver se esta semana nos permite chegar a um nível não digo ótimo, mas suficientemente bom para fazer um bom jogo", disse em conferência de imprensa.

Apesar do triunfo, o Sporting de Braga fez uma exibição pálida no terreno dos sérvios e Carlos Vicens quer uma equipa a mostrar evolução.

"Jogámos contra uma equipa que já tinha começado o seu campeonato e com mais tempo de preparação e isso notou-se em alguns momentos do jogo. A equipa não esteve mal no processo de pressão, contra uma equipa com uma construção muito interessante, mas faltou energia e contundência. Estamos habituados a criar oportunidades de golo e faltou-nos detalhe nesse momento", disse.

O técnico notou ainda que a diferença de uma boa para uma grande época está nos hábitos diários.

"O foco no dia-a-dia tem que ser extraordinário e uma grande época só pode acontecer se esses hábitos passem de muito bons para extraordinários, sendo que isso só se vê a médio/longo prazo", disse.

O mercado está longe de estar fechado e o treinador afirmou estar consciente que, pela época que a equipa fez na temporada passada, sobretudo na Liga Europa, prova na qual foi semifinalista, vários jogadores chamaram a atenção de outros clubes, sendo o nome de Hornicek o mais falado na imprensa.

"Não vamos descobrir agora o que ele fez no último ano e meio. O Lukas [Hornicek] ganhou o direito a ser titular numa equipa como o Sporting de Braga, o mérito não é meu, mas do Eduardo [Carvalho, treinador de guarda-redes]. É um pilar fundamental da nossa equipa. Chegou o Bernardo [Fontes] com a sua competência e nos dar mais uma possibilidade para a equipa titular. É tudo o que posso dizer agora", disse.

Carlos Vicens adiantou ainda que só Niakaté e Jonas Wind não podem ser opção, devido a lesão, mas todos os outros estão disponíveis. Dorgeles, que ficou de fora do jogo da primeira mão devido a castigo, está de regresso às opções tal como Lagerbielke, que se juntou ao plantel mais tarde por ter participado no Mundial2026 pela seleção da Suécia.

Sporting de Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo checo Dalibor Cerny.