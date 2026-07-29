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Zeleznicar Pancevo quer dar a volta frente a Braga que "merece estar na Liga dos Campeões"

29 jul, 2026 - 20:16 • Lusa

Treinador Radomir Kokovic acredita que “a chave do sucesso”, na quinta-feira, é manter o estilo de jogo da sua equipa, com “muita posse de bola e a criar muitas oportunidades”.

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O treinador Radomir Kokovic disse esta quarta-feira que, apesar de estar em desvantagem, o Zeleznicar Pancevo vai manter a sua forma de jogar, na quinta-feira, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Os bracarenses venceram, na primeira mão, na passada quarta-feira, na Sérvia, por 1-0, golo do capitão Ricardo Horta, de grande penalidade, mas o técnico recusou ansiedade e acalenta alguma esperança.

“Não tenho nenhuma ansiedade. No primeiro jogo tivemos muitas oportunidades para marcar, o golo que sofremos foi uma falha de atenção nossa e o Sporting de Braga não teve muitas ocasiões. Vamos manter a nossa forma de jogar, as nossas ideias, e esperamos que o resultado seja positivo”, disse em conferência de imprensa.

Radomir Kokovic não destacou nenhum jogador em particular, elogiando antes o coletivo da equipa minhota.

“O Braga é uma equipa muito bem organizada, faz um grande pressão durante todo o jogo, é muito ofensiva e explora a profundidade, tem muito qualidade”, disse.

Para o treinador dos sérvios, o Sporting de Braga “não merece estar nesta competição, mas nas maiores, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa”.

Kokovic frisou que “a chave do sucesso” é manter o estilo de jogo da sua equipa, com “muita posse de bola e a criar muitas oportunidades”: “Sei que parece estranho, mas não quero falar de resultados, que a nossa exibição fale por si”.

Zeleznicar Pancevo e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo checo Dalibor Cerny.

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