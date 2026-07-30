Novo áudio atribuído a Proença contém críticas aos árbitros

Foi divulgado mais um áudio atribuído a Pedro Proença, esta quarta-feira. Neste último, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que confirmou a veracidade dos últimos três, parece voltar a criticar a arbitragem, neste caso a falta de novos talentos da classe.

Neste novo áudio, é dito que não existe "uma nova geração de arbitragem" e que, em oito anos — aproximadamente o período de José Fontelas Gomes, agora "vice" da FPF, na liderança do Conselho de Arbitragem —, "não vem ninguém" novo para a elite dos árbitros profissionais.

É o segundo áudio, dos quatro lançados até agora, a apontar o dedo à qualidade da arbitragem portuguesa. Noutro, o atual presidente da FPF dizia que os árbitros "são todos muito fracos". Num segundo áudio, Proença também criticava Fontelas Gomes, responsável pela arbitragem durante o mandato de Fernando Gomes à frente da Federação.

Num terceiro áudio, Proença referia-se aos casos do Benfica na justiça.

Proença admite ação legal

Pedro Proença já confirmou a veracidade dos três primeiros áudios. Em comunicado, esta quarta-feira, o presidente da FPF salienta que foram "obtidos e divulgados de forma ilegal e imoral" e que que apresentam "excertos de conversas privadas, informais, truncadas, meticulosamente selecionadas, distorcidas, incompletas e descontextualizadas".

O ex-árbitro questiona o que classifica como "intencional forma contextualmente deturpada" como as conversas são apresentadas. Também indaga sobre o timing da divulgação destes áudios, gravados "há mais de dois anos, num contexto pré-eleitoral".

"Reservo-me ainda o direito de acionar todos os meios legais à minha disposição contra quem, de forma ilegal e cobarde, contribuiu para a sua obtenção e posterior divulgação pública", conclui Pedro Proença.



A Renascença contactou a Procuradoria-Geral da República, para perceber se tenciona atuar e abrir averiguações, não só quanto à origem e autenticidade dos áudios, como também sobre o teor das afirmações imputadas a Pedro Proença. Até ao momento, não recebeu resposta.

Ainda na noite de terça-feira, em comunicado também no Facebook, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reagiu “com surpresa e preocupação” aos áudios e pediu um esclarecimento cabal “do contexto, conteúdo e o motivo das declarações“ do presidente da FPF.



Proença reuniu-se esta quarta-feira de manhã com o presidente da FPF. Os árbitros também foram convidados para a reunião, no entanto, tal como Bola Branca pôde confirmar, não marcaram presença.