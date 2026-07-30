O que tem dito Pedro Proença sobre os árbitros portugueses?

A divulgação de áudios privados de Pedro Proença, que entretanto confirmou a veracidade dos mesmos, trouxe para o debate público declarações muito críticas do presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre a arbitragem portuguesa. Nas gravações, obtidas ilegalmente há cerca cerca de dois anos, o líder federativo afirma que "os árbitros são fracos, são todos muito fracos" e considera que apenas "três, quatro" têm qualidade suficiente para o futebol profissional. Entretanto surgiu um quarto áudio onde o antigo presidente da Liga e agora presidente da FPF torce o nariz à geração de árbitros vindoura. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui As declarações contrastam com o discurso público que Pedro Proença havia mantido antes até de assumir a presidência da FPF, em fevereiro de 2025. No “Thinking Football Summit” de 2023, Proença deixou rasgados elogios à qualidade da arbitragem nacional. “Não é ao acaso que digo que temos o melhor jogador do mundo, o melhor agente e, com toda a convicção, os melhores árbitros do mundo”, referiu.

Em julho de 2025, numa reunião com os árbitros internacionais, deixou uma mensagem de esperança para a arbitragem portuguesa. “Graças ao trabalho e qualidade dos árbitros portugueses, a classe passará a estar representada mais vezes nos grandes palcos internacionais”. Também há cerca de um ano, na antecâmara da Supertaça entre Benfica e Sporting, o presidente da FPF defendeu Fábio Veríssimo de críticas por parte do clube encarnado e comprometeu-se a trabalhar na melhoria da arbitragem. “Temos a consciência de que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, há um pensamento estratégico para a arbitragem, um investimento que todos vamos fazer”, afirmou. Uma das declarações mais recentes surgiu após o fim da participação da equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro no Mundial de 2026. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Pedro Proença fez questão de elogiar o desempenho do árbitro português e dos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia. "A presença de João Pinheiro, Bruno Jesus e Luciano Maia no Campeonato do Mundo enche o setor da arbitragem e todo o futebol português de orgulho."