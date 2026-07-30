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O que tem dito Pedro Proença sobre os árbitros portugueses?
30 jul, 2026 - 08:37 • Redação
Numa conferência em 2023, o presidente da FPF, agora envolvido na polémica dos áudios, disse: “Não é ao acaso que digo que temos o melhor jogador do mundo, o melhor agente e, com toda a convicção, os melhores árbitros do mundo”.
A divulgação de áudios privados de Pedro Proença, que entretanto confirmou a veracidade dos mesmos, trouxe para o debate público declarações muito críticas do presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre a arbitragem portuguesa.
Nas gravações, obtidas ilegalmente há cerca cerca de dois anos, o líder federativo afirma que "os árbitros são fracos, são todos muito fracos" e considera que apenas "três, quatro" têm qualidade suficiente para o futebol profissional. Entretanto surgiu um quarto áudio onde o antigo presidente da Liga e agora presidente da FPF torce o nariz à geração de árbitros vindoura.
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As declarações contrastam com o discurso público que Pedro Proença havia mantido antes até de assumir a presidência da FPF, em fevereiro de 2025.
No “Thinking Football Summit” de 2023, Proença deixou rasgados elogios à qualidade da arbitragem nacional. “Não é ao acaso que digo que temos o melhor jogador do mundo, o melhor agente e, com toda a convicção, os melhores árbitros do mundo”, referiu.
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Em julho de 2025, numa reunião com os árbitros internacionais, deixou uma mensagem de esperança para a arbitragem portuguesa. “Graças ao trabalho e qualidade dos árbitros portugueses, a classe passará a estar representada mais vezes nos grandes palcos internacionais”.
Também há cerca de um ano, na antecâmara da Supertaça entre Benfica e Sporting, o presidente da FPF defendeu Fábio Veríssimo de críticas por parte do clube encarnado e comprometeu-se a trabalhar na melhoria da arbitragem. “Temos a consciência de que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, há um pensamento estratégico para a arbitragem, um investimento que todos vamos fazer”, afirmou.
Uma das declarações mais recentes surgiu após o fim da participação da equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro no Mundial de 2026. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Pedro Proença fez questão de elogiar o desempenho do árbitro português e dos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia.
"A presença de João Pinheiro, Bruno Jesus e Luciano Maia no Campeonato do Mundo enche o setor da arbitragem e todo o futebol português de orgulho."
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Na mesma publicação, o presidente da FPF considerou que as nomeações atribuídas pela FIFA demonstravam o reconhecimento internacional da arbitragem portuguesa. "Ser nomeado pela FIFA para três jogos numa fase final de um Mundial demonstra a confiança no trabalho e na qualidade da arbitragem portuguesa”, completou.
O discurso de defesa da arbitragem já tinha marcado a campanha para a presidência da Federação, em 2025. Entre os compromissos apresentados, Pedro Proença prometeu uma arbitragem "mais forte, mais preparada e mais valorizada", defendendo melhores condições para os árbitros e uma aposta continuada na formação e na tecnologia ao serviço da arbitragem.
A divulgação dos áudios, colocados a circular na tarde de terça-feira, levou entretanto à reação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que manifestou "surpresa e preocupação" com o teor das declarações atribuídas ao presidente da FPF.
Em comunicado, a APAF condenou "este tipo de discurso que coloca em causa a competência, a credibilidade e a dignidade" dos árbitros portugueses e pediu a Pedro Proença que "esclareça de forma clara o contexto, o conteúdo e o motivo das declarações" proferidas quando ainda liderava a Liga Portugal. Nas últimas horas, Proença reuniu com a APAF mas os árbitros recusaram estar presentes.
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