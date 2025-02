Benfica vence em masculinos e Sporting em femininos no Nacional de Pista Curta

Benfica e Sporting dividem os títulos nos Nacionais de Clubes de Pista Curta, que foram disputados em Pombal.

No setor masculino, os encarnados ganharam e mantêm o título nacional, com 92 pontos. No pódio ficaram Sporting e Jardim da Serra, com 88 e 63 pontos, respetivamente.

Já no setor feminino, o primeiro lugar sorri ao Sporting, que recupera o título perdido no ano passado para as encarnadas, com 87 pontos. O Benfica foi segundo, com 84 pontos, e o Jardim da Serra, da Madeira, foi terceiro.

Nota ainda para o facto de o Benfica ter boicotado a presença nos pódios. Ainda a polémica relacionada com a readmissão de Omar Elkhatib, do Sporting, na prova dos 400 metros.