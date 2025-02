Qualificação histórica. Portugal estreia-se no Europeu

A seleção portuguesa de basquetebol feminino derrota a Sérvia, por 57-40, e está, pela primeira vez, no campeonato da Europa da modalidade.

A equipa das quinas conseguiu os seguintes parciais: 12-14, 16-13, 14-11, 15-2 no pavilhão de Coimbra.

Portugal estava obrigada a vencer a Sérvia na sexta e última jornada da fase de qualificação do grupo G. Terminou com 11 pontos, os mesmos da Sérvia, com cinco vitórias e uma derrota.

Ao intervalo, as comandadas de Ricardo Vasconcelos venciam por 28-27.

Destaque para Maria João Correia, que somou 12 pontos, dois ressaltos, quatro assistências e dois roubos de bola.

O Campeonato da Europa vai ser disputado, entre 18 e 29 de junho, por 16 seleções, na República Checa, Alemanha, Itália e Grécia.