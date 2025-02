Râguebi. Portugal qualificado para o Mundial

A seleção de râguebi derrotou a Alemanha, por 56-14, e está qualificada para o Mundial da modalidade.

Ao intervalo, os “lobos” já venciam por 35-0.

O resultado que assegura um dos dois primeiros lugares do Grupo B e o apuramento direto foi alcançado com ensaios de Hugo Camacho (09, 18 minutos), Nicolas Martins (34, 38), Diego Pinheiro (40+1), Simão Bento (42, 68) e Francisco Pinto Magalhães (71), seis transformações de Joris Moura (10, 19, 35, 39, 40+2, 43) e duas de Manuel Vareiro (69, 72).



Portugal garante a presença no Mundial de Râguebi de 2027, que vai ser disputado na Austrália.

Os portugueses vão pela terceira vez ao Mundial, depois de 2007 e 2023.

O capitão Tomás Appleton não escondeu o orgulho no final do encontro, em declarações à Sporttv. "Sinto-me muito satisfeito. Portugal merecia isto. Estou muito orgulhoso. São jogos de mata-mata. Entrámos bem, conseguimos marcar e a partir daí tornou-se tudo mais fácil. Sempre que entramos com esta camisola é para ganhar".



Já o selecionador Simon Mannix diz: "Tem sido um desafio. Reconstruir a equipa depois de 2023, mas temos um grupo fantástico, com jovens jogadores em ascensão e jogadores experientes. Vamos continuar a construir esta equipa, temos tempo para melhorarmos e garantirmos que continuamos a evoluir, em cima de uma grande prestação como a de hoje."