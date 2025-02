"Este mediatismo do Super Bowl faz com que as pessoas venham ter connosco"

“As equipas cá são muito contactadas por jovens e adultos que querem ter uma primeira experiência com o futebol americano”, continua Esteves. “Este mediatismo em torno do Super Bowl faz com que as pessoas venham ter connosco.”

A partida mais especial da modalidade jogou-se esta madrugada, com direito a Kendrick Lamar no intervalo e tudo. Para Pedro Esteves, o desfecho foi surpreendente.

“Foi uma surpresa, os Eagles terem ganho, a diferença no resultado”, avalia. “Os Eagles foram claramente dominadores, mas, lá está, é isto que torna a NFL e o futebol americano interessantes. É uma modalidade bastante imprevisível, é por isso que tem fãs em todo o mundo.”