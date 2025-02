Os Philadelphia Eagles sagraram-se na última noite campeões dos Estados Unidos de futebol americano (NFL) pela segunda vez, ao impedirem um inédito "tri" dos Kansas City Chiefs, que bateram por 40-22, no 59.º Super Bowl, realizado em New Orleans, estado de Luisiana.

No Caesars Superdome, os Eagles, que ao intervalo já lideravam por impressionantes 24-0, repetiram o sucesso de 2018 e 'vingaram' o desaire de há dois anos face aos Chiefs (35-38), que procuravam ser a primeira equipa a vencer três títulos seguidos.

Pittsburgh Steelers e New England Patriots, ambos com seis títulos, são as equipas com mais triunfos no Super Bowl, que os Eagles perderam em 1981, 2005 e 2023, a última vez face aos Chiefs, que contam quatro cetros (1970, 2020, 2023 e 2024).