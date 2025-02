"Um centro de alto rendimento capaz e um estádio, é isso que peço ao Governo"

A seleção derrotou no domingo a Alemanha, por 56-14, e garantiu a classificação para a competição. Ao intervalo, os “lobos” já venciam por 35-0. O Mundial vai ser disputado na Austrália, em 2027.

“Os lobos são a locomotiva. Mas não é só isso, as raparigas subiram. Há quatros anos não competiam sequer, em 15, competiam em 7. Neste momento, estão no topo da Europa”, continua o presidente da federação, na Renascença. “Os miúdos são campeões europeus de sub-20. Estamos a trabalhar bem, a progredir, mas precisamos de mais condições, o que é razoável que se peça.”

Este dirigente aproveita o momento importante da modalidade para deixar um pedido aos governantes. “Temos de ter um centro de alto rendimento capaz e um estádio onde possamos jogar, é isso que peço ao Governo neste momento, que olhe para nós com dignidade, que merecemos.”

Amado da Silva reforça que é a segunda presença consecutiva no torneio. “O mundo do râguebi fala em Portugal. Agora, precisamos de ter apoios, como é evidente. No Estádio Nacional já investimos cerca de 200 mil euros”, exemplifica. “E aquilo não nos pertence”, aclara.

E conclui: “O Estádio Nacional não pode ser o centro de merendas, é um centro desportivo onde todos cabem, o lúdico também deve caber sim senhor. Mas [pedimos] o nosso espaço melhor gerido do que está a ser. A seleção nacional de râguebi é nacional, está na hora. Temos um orçamento rídiculo ao pé dos espanhóis e georgianos, para não falar dos grandes, que é com esses que estamos a competir.”