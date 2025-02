"Os atletas estão bem mentalmente, estamos preparados": vem aí o Europeu de ciclismo de pista

Portugal chega a este Campeonato da Europa com medalhas olímpicas, mundiais e europeias conquistadas recentemente. Há algum objetivo definido para esta competição? Vamos procurar o melhor resultado possível para a nação. Se for possível chegar a um lugar de pódio, excelente. Não podemos adivinhar ou ter a certeza [de que vamos conseguir], mas está na nossa mente trabalharmos para um lugar de pódio, é um dos objetivos que temos para este Campeonato da Europa.

Portugal participa no Europeu com cinco atletas, distribuídos pelas diferentes disciplinas: Iúri Leitão (scratch, corrida por pontos e quilómetro), Rui Oliveira (eliminação e madison), Ivo Oliveira (perseguição individual, omnium e madison), Daniela Campos (omnium) e Maria Martins (eliminação, scratch e corrida por pontos).

Em entrevista a Bola Branca , o selecionador nacional reconhece que “é normal que existam expectativas” quanto ao desempenho dos atletas portugueses no Campeonato da Europa, mas assegura que isso é “um não-problema”, já que estão “habituados a lidar com ambientes de stresse”.

Mesmo tendo em conta que Iuri Leitão chega à competição como tricampeão europeu de scratch e campeão do Mundo de omnium, Gabriel Mendes recusa o rótulo de “favorito”, já que “é na pista que temos de demonstrar que somos mais fortes do que os nossos adversários”.

Gabriel Mendes, selecionador nacional, opta por não elevar demasiado as expectativas, mesmo tendo em conta que a comitiva portuguesa chega a Heusden-Zolder, na Bélgica, menos de um ano depois de conquistar uma medalha de ouro na disciplina de madison (com Iuri Leitão e Rui Oliveira) e uma de prata no omnium (de Iuri Leitão) nos Jogos Olímpicos de Paris.

Portugal arranca esta quarta-feira a participação no Campeonato da Europa de ciclismo de pista com um objetivo claro, mas não demasiado ambicioso: garantir “lugares de pódio”.

Tendo em conta o ouro olímpico no madison, a prata no omnium e titulo munidal de omnium do Iuri Leitão, é possível considerar que Portugal pode ser encarado como favorito para algumas das disciplinas?

Não gosto, nem tenho essa abordagem, de nos assumirmos como favoritos em qualquer que seja a competição. Temos um respeito muito grande pela qualidade dos nossos adversários. Nós também temos a nossa qualidade e as nossas capacidades, mas é na pista que temos de demonstrar que somos mais fortes do que os nossos adversários.

Mas, muitas vezes, os títulos criam também alguma expectativa, em quem está de fora, de que o sucesso vai continuar…

É normal que tenham expectativas, agora nós, do nosso lado, não controlamos as expectativas daquilo que as pessoas possam gerar, tendo em conta o nosso histórico de resultados. Portanto, aquilo com que temos de nos preocupar é com o trabalho que podemos fazer, aquilo que está no nosso controlo.

E não existe a possibilidade de os atletas, como o Iuri Leitão ou o Rui Oliveira, sentirem um peso maior da responsabilidade? É fácil lidar com isso?

Os atletas estão bem mentalmente, nós estamos preparados e estamos habituados a lidar com ambientes de stresse. Mantemos o nosso grau de responsabilidade sempre no máximo, isso não vai ser diferente e estamos preparados para competir. Portanto, isso é um não-problema para nós.

Visto da perspetiva dos adversários, Portugal tem conquistado sempre títulos nas últimas competições: Jogos Olímpicos, mundiais e nos últimos três europeus. Isso muda a forma como os outros países olham para os nossos atletas?

As outras nações veem-nos como adversários com bastante respeito e conhecem o nosso valor. Temos consciência de que somos uma nação que os outros países acompanham e têm em consideração, dentro daquele conjunto de nações que estão na discussão das competições. É algo que encaramos com naturalidade, e que é um bom sinal.

Depois do sucesso nos Jogos Olímpicos, tem sentido um aumento no interesse e novos praticantes?

Há um maior interesse e há uma maior procura, e isso é de registar, é extremamente positivo. Uma alteração em relação ao ciclo anterior, ao ciclo olímpico anterior, nota-se essa diferença.