Um "sentimento surreal" e 14 pontos para Luka Doncic na estreia pelos Lakers

Antes do jogo contra os Utah Jazz, LeBron James aqueceu com a camisola de Luka Doncic e isso talvez seja o suficiente para compreendermos o que se passa em Los Angeles. A chocante transferência do esloveno para os Lakers – os Mavericks receberam Anthony Davis – foi consumada esta madrugada. “Não mudes o teu jogo, nem te adaptes ao nosso, sê tu mesmo”, foram estas as palavras de James para o novo melhor amigo no campo de basquetebol, segundo a ESPN. Os Lakers passaram por cima dos Jazz, por 132-113, e Doncic foi gerido com pinças. Não jogava há 47 dias. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui E ele, depois de ver a arena repleta de adeptos com a sua camisola, magicou logo um alley-oop para Jaxson Hayes, que sorriu como uma criança feliz. Os de amarelo engataram a sexta vitória consecutiva, são já 12 nos últimos 14 jogos. O vento está a favor e chegou um autêntico fenómeno à cidade.

Doncic tem apenas 25 anos e conta com alguns recordes, um deles realmente impressionante: fez 73 pontos aos Atlanta Hawks em janeiro de 2024, sendo apenas superado neste segmento por Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. O esloveno, numa rotação baixa, enfiou 14 pontos, colocando assim nos 12.103 pontos o registo pessoal na NBA. É a sétima época na liga mais sedutora do planeta, seis anos passou-os em Dallas. “Foi especial como todos me receberam, foi incrível ver”, confessou no final do jogo, com uma aparente timidez. Na altura da troca com Davis ele admitiu que não sabia de nada. Foi um safanão na sua vida. “Eu estava um bocadinho nervoso antes do jogo. Quando entrei em campo foi divertido.”