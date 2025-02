Ruben Guerreiro termina Volta a Omã no 11.º lugar

O ciclista britânico Adam Yates (UAE Emirates) conquistou, esta quarta-feira, pelo segundo ano consecutivo a Volta a Omã, com o português Ruben Guerreiro (Movistar) a sair do top-10 após a quinta e última etapa.

A derradeira tirada, uma ligação de 138,5 quilómetros entre Imty e o alto de Jabal Al Akhdhar, foi ganha pelo francês Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) em 3:13.15 horas, menos dois segundos do que Adam Yates e 45 segundos face ao compatriota David Gaudu (Groupama-FDJ).

Yates vence a classificação geral pelo segundo ano consecutivo. David Gaudu perdeu muito tempo na subida final e caiu de primeiro para terceiro lugar. O britânico vence com seis segundos de vantagem para Paret-Peintre e 39 para David Gaudu.

Já Ruben Guerreiro, que ainda recupera da queda aparatosa no final da segunda etapa da prova e disputou as restantes etapas de forma limitada, terminou a última etapa no 14º posto, a 1m36s do vencedor, e caiu do 8.º para o 11.º lugar na classificação geral.