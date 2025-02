O Sporting derrotou o Eurofarm Pelister, por 30-24, em partida da Liga dos Campeões de andebol.

Com mais esta vitória diante da equipa da Macedónia, os leões estão no segundo lugar do grupo, posição que dá acesso direto aos quartos de final.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Ao intervalo, a equipa de Alvalade já ganhava por 13-12.

A Champions de andebol vai ter mais três jornadas.