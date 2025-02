Nader bate recorde nacional dos 1.500m em pista curta

Isaac Nader bate o recorde nacional dos 1.500 metros em pista curta.

O atleta do Benfica cumpriu a prova em 3:32.59 minutos. O anterior máximo era de 3:34.23.

O vencedor da prova foi o francês Azeddine Habz (3:32.29).

Esta marca, no Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, em Liévin, França, coloca o português com a quarta melhor marca europeia de sempre.

Nader está apenas atrás do norueguês Jakob Ingebrigtsen (3:30.60), do francês Azeddine Habz (3:32.24) e do britânico Neil Gourley (3:32.48).