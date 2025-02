Francisco Cabral perdeu nos quartos de final de Buenos Aires

O tenista Francisco Cabral, ao lado do holandês Jean-Julien Rojer, foi eliminado nos quartos de final de pares do torneio de Buenos Aires, com uma derrota em três sets perante uma dupla brasileira.

Num embate com a duração de 1h53, a dupla luso-neerlandesa ainda ripostou no segundo parcial (7-6, com 7-3 no 'tie-break') à vantagem de Rafael Matos e Marcelo Melo (6-4), que triunfariam no terceiro e decisivo set (8-10).

Número um nacional de pares e 63.º colocado do ranking mundial, Francisco Cabral, de 28 anos, terminou a participação na prova argentina ao lado de Jean-Julien Rojer, antigo top 10 e atual 53.º na variante, precisamente uma semana depois de ter alcançado as meias-finais do challenger de Lille, em França, então ladeado pelo indiano Sriram Balaji.