Salomé Afonso bate recorde pessoal nos 1.500m em pista curta

Salomé Afonso bateu o recorde pessoal na prova dos 1.500 metros femininos do meeting de atletismo de Liévin, do nível ouro do World Indoor Tour.

Patrícia Silva, que no sábado bateu o recorde nacional dos 800 metros, no Nacional de Clubes, em Pombal, foi contratada pela organização do meeting para ser a "pacer" mais rápida, com o objetivo de se passar em cerca de 2.04,00 aos 800 metros. A missão foi cumprida, com apenas quatro etíopes a seguirem a passada da portuguesa, sendo a vitória de Diribe Welteji, em 3.58,89.

Inicialmente mais contida, Salomé Afonso acabou forte, em quarto lugar, em 4.05,66, atrás de três atletas da Etiópia.

A marca é recorde pessoal – o seu anterior melhor era de 4.06,18, em 2024 – e confirma-a como segunda melhor portuguesa de sempre, atrás do recorde nacional, 4.04,11, de Carla Sacramento.

Tanto Salomé Afonso como Patrícia Silva têm mínimos para os Europeus de Apeldoorn.

Na prova masculina dos 1.500m, destaque para Isaac Nader, que bateu o recorde nacional. Os seus 3:32.59 minutos - o anterior máximo era de 3:34.23 - são a quarta melhor marca europeia de sempre.

No salto em comprimento esteve Gerson Baldé, para ser quinto posicionado, com a marca de 7,86 metros, um pouco aquém do seu melhor do ano, 8,11 meros, que também lhe asseguram a ida aos Europeus.

O vencedor foi o chinês Mingkung Zhang, com 8,04 metros, o mesmo registo que o grego Miltiadis Tentoglou, mas com segundo melhor salto.

[Notícia atualizada às 12h42 do dia 14 de fevereiro de 2025, para destacar a marca de Salomé Afonso]