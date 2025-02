O FC Porto derrotou o Benfica, 103-89, em partida da jornada 15 do campeonato de basquetebol.

Os dragões põem, assim, fim a uma série de 31 jogos do Benfica sempre a vencer no campeonato.

A partida foi equilibrada até a equipa da casa fugir no último período (35-20).

Max Landis, do FC Porto, com 27 pontos, e Tyler Stone, do Benfica, com 19, estiveram em destaque.

Apesar da derrota, o Benfica continua a liderar o campeonato, com mais três pontos que os dragões.