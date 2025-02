A seleção portuguesa de râguebi venceu a Roménia por 34-6, em Botosani, no último jogo do Grupo B do Rugby Europe Championship.

Ao intervalo, Portugal já ganhava por 12-3.

Com esta vitoria, os “lobos” garantem o primeiro lugar no grupo. Somam três triunfos em três jogos disputados.

A seleção já tinha garantido o apuramento para o Mundial de 2027 na Austrália e tenta agora chegar ao próximo Europeu.