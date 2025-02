Tenista Jannik Sinner suspenso três meses por doping

O tenista italiano Jannik Sinner foi suspenso por três meses, até 4 de maio, na sequência do acordo com a Agência Mundial Antidopagem (AMA), motivado por dois controlos positivos do líder do ranking mundial, anunciou hoje o organismo.

"Segundo os termos do acordo, o Sr. Sinner cumprirá período de inelegibilidade entre 09 de fevereiro de 2025 e 04 de maio de 2025 (que inclui um crédito de quatro dias anteriormente cumpridos, quando estava suspenso provisoriamente)", informou a AMA, em comunicado.

O acordo levou a AMA - que pretendia impor ao tenista italiano um ano de suspensão - a desistir do recurso apresentado no Tribunal Arbitral do Desporto, no qual contestava a decisão da Agência Internacional para a Integridade do Ténis de ilibar o número um mundial.