Vasco Vilaça terceiro na primeira ronda do Mundial de triatlo

O português Vasco Vilaça terminou no terceiro lugar a etapa inaugural do Campeonato do Mundo de triatlo, disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Ricardo Batista foi sexto e Miguel Tiago Silva 13.º.

Na primeira prova do World Triathlon Championship Series, o olímpico luso, quinto colocado em Paris2024, completou os 750 metros de natação, 19,1 quilómetros de bicicleta e cinco quilómetros de corrida em 48.39 minutos, mais 18 segundos do que o vencedor, o neozelandês Hayden Wilde.

Wilde, vice-campeão olímpico, concluiu o percurso em 48.21 minutos, batendo por dois segundos o australiano Matthew Hauser (48.23), segundo classificado.

Já Ricardo Batista, sexto colocado na prova individual de triatlo nos últimos Jogos Olímpicos, repetiu essa posição em Abu Dhabi, em 48.56 minutos.

O outro português em prova, Miguel Tiago Silva, completou a primeira etapa do Mundial em 49.20 minutos, no 13.º lugar.

A segunda etapa do World Triathlon Championship Series vai decorrer em Yokohama, no Japão, em 17 de maio.