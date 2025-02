Ivo Oliveira quinto no omnium do Europeu

O ciclista Ivo Oliveira foi quinto classificado no concurso olímpico do omnium dos Europeus de ciclismo de pista, a decorrer em Heusden-Zolder, na Bélgica.

No penúltimo dia de competição, e depois de na sexta-feira conquistar a prata na perseguição individual, Ivo Oliveira enfrentou o omnium, em que um final brilhante não apagou as três primeiras provas menos bem conseguidas.

Depois do 11.º lugar no scratch, o 13.º na corrida tempo e o 14.º na eliminação, Oliveira venceu com autoridade a corrida de pontos, em que somou 60 só em três voltas de avanço ao pelotão, mas não chegou para as medalhas, acabando com 118 pontos.

O alemão Tim Torn Teutenberg fez um grande concurso, controlando do início ao fim para acabar com 167 pontos, contra 165 do dinamarquês Niklas Larsen, segundo, e 147 do neerlandês Philip Heijnen.

"Não começámos da melhor forma o programa de omnium, que é sempre muito exigente. (...) O Ivo deu uma boa resposta na última corrida. Teve uma atitude positiva, procurou subir na classificação e aproximou-se do topo", declarou o selecionador, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Minutos depois, a olímpica Maria Martins disputou a corrida de pontos para a elite feminina, acabando em nono lugar, com 19 pontos, longe da norueguesa Anita Yvonne Stenberg, campeã da Europa com 56, relegando para a prata a francesa Marion Borras (54) e para o bronze a neerlandesa Maike van der Duin (53).

Gabriel Mendes viu na corrida de Maria Martins uma nova oportunidade para "melhorar" aspetos da performance da ciclista, que teve "um bom trabalho".

Os Europeus encerram no domingo com o madison masculino, em que os irmãos Ivo Oliveira e Rui Oliveira representam Portugal, sendo este último campeão olímpico em título nesta disciplina, ao lado de Iúri Leitão.

Estes Europeus de Heusden-Zolder, de resto, estão a ser de excelência para a seleção portuguesa, que soma já cinco medalhas, no quinto lugar do medalheiro geral.

Na 16.ª edição dos campeonatos, Iúri Leitão sagrou-se campeão da Europa de pontos e de scratch, este último um título que já tinha conquistado em 2024, Ivo Oliveira foi 'vice' na perseguição individual, como o irmão, Rui, o foi na eliminação, enquanto 'Tata' Martins arrebatou o bronze no scratch.