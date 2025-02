McNamara, as ondas gigantes e a Liga Mundial de Surf estão de regresso à Nazaré

Os portugueses António Laureano e Nicolau von Rupp vão integrar, na terça-feira, o Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL) que vai decorrer na Praia do Norte, anunciou a organização.

Em competição vão estar nove equipas de 'tow-in' (piloto de jet-ski e surfista), com António Laureano acompanhado pela britânica Laura Crane e Nicolau von Rupp a contar com o francês Clement Roseyro como companheiro de equipa.

Entre os participantes, destaque para o regresso de Garrett McNamara, antigo recordista das ondas gigantes (bateu em 2011 o recorde de maior onda surfada na Praia do Norte, na Nazaré).

Depois de algum tempo fora da competição, o surfista havaiano de 57 anos está de regresso e terá novamente como companheiro o britânico Andrew Cotton, também ele um histórico das ondas grandes.

A prova vai contar ainda com o brasileiro Lucas 'Chumbo' Chianca, que já venceu por várias vezes a Melhor Performance Masculina no evento, e regressa com o seu parceiro precisamente da Melhor Performance por Equipas de 2024, o também brasileiro Pedro 'Scooby' Vianna.

A francesa Justine Dupont, que já venceu também no feminino, regressa à Nazaré ao lado do brasileiro Éric Rebière, devendo igualmente participar a dupla havaiana formada por Kai Lenny e Ian Walsh.

Outro dos destaques é a participação do brasileiro Rodrigo Koxa, que alcançou o recorde mundial da maior onda surfada em 2017, que entretanto foi batido. O brasileiro vai contar com a companhia do compatriota Vítor Faria.

Nota ainda para a ausência da brasileira Maya Gabeira, já que a antiga recordista mundial feminina para a maior onda surfada anunciou o final da sua carreira no mês passado. O máximo feminino foi alcançado em 11 de fevereiro de 2020, com a marca de 22,4 metros.

Também em 2020, o alemão Sebastian Steudtner (igualmente ausente da prova) bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, com uma marca de 26,21 metros.

O Nazaré Big Wave Challenge conta com 18 dos melhores 'big riders' (surfistas de ondas gigantes) do mundo, incluindo surfistas de renome internacional e locais da Nazaré, divididos em nove equipas.

Cada membro das equipas vai alternar entre surfar as ondas e dirigir o jet ski. As equipas serão divididas em três grupos, sendo que cada grupo participará em duas baterias de 40 minutos. Em disputa vão estar três prémios: Melhor Performance Masculina, Melhor Performance Feminina e Melhor Performance por Equipas.