Sporting aponta ao bis na Taça da Liga de futsal

O treinador do Sporting, Nuno Dias, manifestou, esta terça-feira, a ambição da equipa para revalidar a Taça da Liga de futsal, na final a oito que arranca na quarta-feira, no pavilhão de Vila do Conde.

"Os objetivos serão sempre vencer a competição, sabendo que vamos ter muitas dificuldades. A verdade é que estas fases são cada vez mais equilibradas e não podemos baixar a guarda em momento algum", disse o treinador dos leões.

A equipa lisboeta vai enfrentar nos quartos de final da competição o Fundão, adversário que Nuno Dias diz conhecer bem e a quem reconhece qualidade.

"Defrontámos o Fundão ainda há bem pouco tempo, na Taça de Portugal, e causou-nos bastantes dificuldades. Isso obriga-nos a estar bem alerta, sabendo que o mínimo deslize pode ter um impacto negativo no resultado final", analisou o treinador do Sporting, clube que venceu cinco vezes esta competição.

Do lado do Fundão, o técnico Nuno Couto considerou que o facto de a equipa estar a disputar esta fase da competição representa o concretizar de um dos objetivos da temporada do clube.

"As nossas ambições são muito claras, competir, disputar o jogo e, consequentemente, a passagem às meias-finais, mesmo sabendo das dificuldades que o Sporting nos vai criar. Teremos de ser competentes e consistentes em todos os momentos. Não pode faltar ambição nem vontade de competir", vincou o treinador do Fundão.

Também esta quarta-feira joga o Benfica, finalista da edição passada da Taça da Liga e detentor de quatro troféus, que vai enfrentar o Torreense.

"O Benfica é movido por conquistas, então é sempre a nossa expectativa e o nosso foco. Claro que sabemos que disputamos esta competição com outras equipas muito fortes. É por isso que o desporto é mágico e nos fascina, porque, para atingirmos o topo, temos a concorrência de fortes adversários", disse Cassiano Klein, técnico das águias.

Sobre o adversário, que enfrenta às 20h30, o treinador do Benfica elogiou a capacidade individual dos torreenses, para ilustrar a dificuldade que espera nesta eliminatória.

"O Torreense é uma equipa forte, já os defrontámos mais do que uma vez esta época. É um adversário com uma capacidade individual muito grande, tem novos jogadores e um novo treinador. E isso aumenta o desafio que temos pela frente", analisou Cassiano Klein.

Na formação de Torres Vedras, o treinador Cláudio Martins prometeu "lutar pela vitória até ao último segundo", mesmo reconhecendo as qualidades do adversário.

"O Benfica é uma equipa de grande qualidade, com um plantel recheado de jogadores experientes e talentosos. Sabemos que é uma das equipas mais fortes do futsal mundial (...) Temos os nossos atributos e vamos entrar em campo para disputar cada bola como se fosse a última, sabendo que, se não o fizermos, será mais difícil alcançar a vitória", disse o técnico.

Antes de Sporting e Benfica entrarem em campo, o Sporting de Braga vai enfrentar o Quinta dos Lombos, às 14h00, num desafio que o técnico dos minhotos, Joel Rocha, antecipa com "respeito e ambição".

"É um dos poucos adversários que ainda não vencemos esta época e isso já é revelador da enorme dificuldade do jogo. Temos de estar na nossa melhor forma e sermos capazes de impor o nosso jogo e superar as qualidades do adversário", disse o técnico dos bracarenses.

Do outro lado, Jorge Monteiro aponta que a presença do Quinta dos Lombos nesta final a oito "traz as melhores sensações", manifestando a ambição de se apurar para as meias-finais.

"O Sporting de Braga é uma das melhores equipas da nossa Liga, com excelentes jogadores, que se prepara muito bem para estes momentos (...) A ambição, compromisso coletivo e mentalidade competitiva serão determinantes para estarmos mais perto de vencer", disse o treinador do Quinta dos Lombos.

O outro jogo dos quartos de final vai opor, às 11h00, o Caxinas ao Leões de Porto Salvo, com o técnico da formação caxineira, que joga em casa, a querer capitalizar esse fator.

"A facto de a competição se realizar em Vila do Conde ainda aumenta a vontade e o querer em termos sucesso (...) Esta é uma prova em que não existe margem de erro e vamos defrontar um adversário que nos últimos anos é uma das equipas mais consistentes da nossa Liga", analisou Nuno Dias.

Já Cláudio Moreira, treinador do conjunto de Porto Salvo, falou num "sentimento de satisfação" por estar a disputar a competição, mas vincou a vontade de "seguimento ao crescimento da equipa".

"É um adversário com muita qualidade e muito bem orientado, que está a fazer um campeonato em crescendo. Será um jogo de extrema dificuldade pela exigência do adversário assim como pelas características da prova. A atitude terá de ser sempre o fator a ter em conta" concluiu Cláudio Silva.