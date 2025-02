Etapa neutralizada. Final confuso na Volta ao Algarve

O Colégio de Comissários da 51.ª Volta ao Algarve anulou a primeira etapa da corrida após um problema na chegada a Lagos ter dividido o pelotão, levando dezenas de ciclistas a falhar a passagem na meta.

"O presidente do colégio de comissários cancelou a etapa. É mais do que legítimo, justo, é natural, e a forma mais justa de continuarmos com a Volta ao Algarve. A organização teve uma falha, as imagens estão gravadas. Temos lá uma bandeira amarela que não atuou a tempo. Os ciclistas vêm a alta velocidade, se calhar deviam estar dois. A própria PSP deveria fazer o seu papel, nota-se nas câmaras que não fez. Vamos manchar a Volta ao Algarve com uma situação destas", explicou aos jornalistas o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Cândido Barbosa.

De recordar que terminou em grande confusão a primeira etapa que chegou a Lagos. O pelotão dividiu-se em dois grupos e só o mais pequeno estava no caminho certo.

A maioria dos ciclistas, onde estavam os principais sprinters, entrou pelo lado dos espectadores e de viaturas. Esse grupo até chegou primeiro, mas do lado de fora da pista.

A etapa, agora neutralizada, acabou por ser conquistada por Filippo Ganna (Ineos).

Veja as imagens: