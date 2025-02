"Lucky loser" Jaime Faria avança no Open do Rio de Janeiro

Jaime Faria apurou-se para a segunda ronda do Open do Rio de Janeiro, no Brasil, torneio de categoria ATP 500, ao derrotar o chileno Tomas Barrios Vera em apenas dois sets, esta quarta-feira.

O tenista português, atual 107.º classificado do ranking mundial, superou o 139.º na hierarquia pelos parciais de 6-2 e 7-5, numa partida que teve a duração de uma hora e 28 minutos, disputada em terra batida.

Jaime Faria foi afastado do torneio na fase de qualificação, mas beneficiou da desistência do italiano Lorenzo Musetti para voltar a entrar em provar e chegou ao quadro principal como "lucky loser".

Na segunda ronda, referente aos oitavos de final, o tenista português, de 21 anos, vai defrontar o espanhol Jaume Munar, número 55 do ranking ATP.